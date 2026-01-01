Atrair mais pacientes com um domínio .dental
R$493,99/anoR$318,991º anoPara o primeiro ano
Economize 35%
Saiba mais sobre o domínio .dental
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .dental.
O que é um domínio .dental?
.dental é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados à odontologia. É aberto para uso amplo, comumente escolhido por práticas odontológicas, clínicas e empresas da indústria.
Para quem é um domínio .dental?
Um domínio .dental funciona bem para dentistas, ortodontistas, cirurgiões orais, clínicas e marcas de cuidados dentários que desejam uma identidade online clara e profissional. É um bom ajuste para práticas, recursos de pacientes e sites focados em serviços.
Por que escolher um domínio .dental?
Um domínio .dental ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e suporta uma identidade online clara e profissional. Pode melhorar o reconhecimento em todo o seu site, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá espaço para o seu negócio crescer.
Informações de domínio para .dental
TLD
.dental
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .dental
O que significa um domínio .dental?
Um domínio .dental mostra uma ligação clara com a odontologia, saúde bucal ou uma clínica odontológica. É comumente usado por dentistas, clínicas, laboratórios e marcas de serviços odontológicos para tornar seu propósito mais fácil de entender.
Um domínio .dental é confiável?
Sim. .dental é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outras extensões de domínio, ele é executado através de um registro oficial.
.dental é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre cuidados dentários, tratamentos ou um negócio odontológico. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então seu conteúdo e qualidade do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .dental ou .com?
Escolha .dental se você quiser que o endereço da web corresponda a uma marca ou serviço dental e o .com que você deseja é tomado. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou você quer um nome mais amplo e de propósito geral.
Quem pode registrar um domínio .dental?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .dental. É uma extensão aberta, portanto não há exigência de ser dentista, clínica ou provedor de cuidados de saúde.
Existem restrições em domínios .dental?
Sim. O nome deve seguir regras normais de domínio, como usar apenas caracteres permitidos e limites de comprimento de reunião. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro e não estar disponíveis para registro.
Quanto custa um domínio .dental?
Na Hostinger, um domínio .dental custa R$ 318,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 493,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.