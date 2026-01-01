Atrair mais pacientes com um domínio .dental

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Para o primeiro ano
.dental

Saiba mais sobre o domínio .dental

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .dental.

O que é um domínio .dental?

.dental é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados à odontologia. É aberto para uso amplo, comumente escolhido por práticas odontológicas, clínicas e empresas da indústria.

Para quem é um domínio .dental?

Um domínio .dental funciona bem para dentistas, ortodontistas, cirurgiões orais, clínicas e marcas de cuidados dentários que desejam uma identidade online clara e profissional. É um bom ajuste para práticas, recursos de pacientes e sites focados em serviços.

Por que escolher um domínio .dental?

Um domínio .dental ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e suporta uma identidade online clara e profissional. Pode melhorar o reconhecimento em todo o seu site, e-mail e marketing, ao mesmo tempo que dá espaço para o seu negócio crescer.

Informações de domínio para .dental

TLD
.dental
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .dental

Um domínio .dental mostra uma ligação clara com a odontologia, saúde bucal ou uma clínica odontológica. É comumente usado por dentistas, clínicas, laboratórios e marcas de serviços odontológicos para tornar seu propósito mais fácil de entender.
Sim. .dental é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outras extensões de domínio, ele é executado através de um registro oficial.
Sim, se o seu site é sobre cuidados dentários, tratamentos ou um negócio odontológico. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então seu conteúdo e qualidade do site importam mais do que a extensão.
Escolha .dental se você quiser que o endereço da web corresponda a uma marca ou serviço dental e o .com que você deseja é tomado. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou você quer um nome mais amplo e de propósito geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .dental. É uma extensão aberta, portanto não há exigência de ser dentista, clínica ou provedor de cuidados de saúde.
Sim. O nome deve seguir regras normais de domínio, como usar apenas caracteres permitidos e limites de comprimento de reunião. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro e não estar disponíveis para registro.
Na Hostinger, um domínio .dental custa R$ 318,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 493,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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