Energize sua campanha com um domínio .democrat

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Para o primeiro ano
.democrat

Saiba mais sobre o domínio .democrat

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .democrat.

O que é um domínio .democrat?

.democrat é um novo domínio genérico de nível superior sem restrições de registro público; é frequentemente usado para sites políticos ou cívicos, mas qualquer registrante elegível pode usá-lo. ([icann.org](https://www.icann.org/en/registry-agreements/details/democrat?utm_source=openai))

Para quem é um domínio .democrat?

Um domínio .democrat funciona bem para campanhas políticas, grupos de defesa, organizações de partidos locais e ativistas da comunidade que desejam uma identidade clara e alinhada ao partido. É adequado para divulgação, engajamento e informação dirigida ao público.

Por que escolher um domínio .democrat?

Um domínio .democrat pode tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e suportar marcação consistente em todas as páginas da web, endereços de e-mail e materiais de campanha. Ajuda a criar uma identidade focada e memorável que é fácil de reconhecer à medida que sua presença cresce.

Informações de domínio para .democrat

TLD
.democrat
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .democrat

.democrat é uma extensão de domínio ligada à palavra “democrat”. É comumente usada por pessoas, campanhas e organizações que querem o nome para sinalizar identidade política ou apoio a valores democráticos.
Sim. .democrat é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio. É operado através de um registro oficial de acordo com as regras da ICANN, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
Sim, se o seu site estiver relacionado à política democrática, advocacia ou uma comunidade claramente alinhada. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .democrat se você quiser que seu propósito seja claro do nome e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo, uma vez que muitas pessoas ainda digitam primeiro.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .democrat. Ele não é limitado a um país específico, partido político ou tipo de organização.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio, portanto o nome deve estar disponível e usar caracteres permitidos. Alguns nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro, mas não existem limites especiais de elegibilidade para os registrantes.
Na Hostinger, um domínio .democrat custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 208,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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