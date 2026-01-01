Energize sua campanha com um domínio .democrat
R$208,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 84%
Saiba mais sobre o domínio .democrat
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .democrat.
O que é um domínio .democrat?
.democrat é um novo domínio genérico de nível superior sem restrições de registro público; é frequentemente usado para sites políticos ou cívicos, mas qualquer registrante elegível pode usá-lo. ([icann.org](https://www.icann.org/en/registry-agreements/details/democrat?utm_source=openai))
Para quem é um domínio .democrat?
Um domínio .democrat funciona bem para campanhas políticas, grupos de defesa, organizações de partidos locais e ativistas da comunidade que desejam uma identidade clara e alinhada ao partido. É adequado para divulgação, engajamento e informação dirigida ao público.
Por que escolher um domínio .democrat?
Um domínio .democrat pode tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e suportar marcação consistente em todas as páginas da web, endereços de e-mail e materiais de campanha. Ajuda a criar uma identidade focada e memorável que é fácil de reconhecer à medida que sua presença cresce.
Informações de domínio para .democrat
TLD
.democrat
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .democrat
O que significa um domínio .democrat?
.democrat é uma extensão de domínio ligada à palavra “democrat”. É comumente usada por pessoas, campanhas e organizações que querem o nome para sinalizar identidade política ou apoio a valores democráticos.
Um domínio .democrat é confiável?
Sim. .democrat é um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio. É operado através de um registro oficial de acordo com as regras da ICANN, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
.democrat é um bom domínio?
Sim, se o seu site estiver relacionado à política democrática, advocacia ou uma comunidade claramente alinhada. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .democrat ou .com?
Escolha .democrat se você quiser que seu propósito seja claro do nome e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo, uma vez que muitas pessoas ainda digitam primeiro.
Quem pode registrar um domínio .democrat?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .democrat. Ele não é limitado a um país específico, partido político ou tipo de organização.
Existem restrições nos domínios .democrat?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio, portanto o nome deve estar disponível e usar caracteres permitidos. Alguns nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro, mas não existem limites especiais de elegibilidade para os registrantes.
Quanto custa um domínio .democrat?
Na Hostinger, um domínio .democrat custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 208,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.