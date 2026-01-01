Obter mais pedidos com um domínio .delivery
R$394,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 92%
Saiba mais sobre o domínio .delivery
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .delivery.
O que é um domínio .delivery?
.delivery é um domínio de nível superior genérico (gTLD) sem restrições especiais de elegibilidade. É comumente usado por empresas de logística, courier e comércio eletrônico, embora qualquer registrante possa normalmente registrar um.
Para quem é um domínio .delivery?
Um domínio .delivery funciona bem para serviços de courier, marcas de entrega de alimentos, equipes de logística e distribuidores locais que querem tornar seu serviço claro de uma só vez. É um ajuste prático para empresas focadas em cumprimento rápido e confiável.
Por que escolher um domínio .delivery?
Um domínio .delivery ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta nomeação clara para sites, e-mails e marketing, e cresce bem à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .delivery
TLD
.delivery
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .delivery
O que significa um domínio .delivery?
Um domínio .delivery indica que um site é sobre entregar bens, alimentos ou serviços. É comumente usado por empresas de correio, marcas de logística e empresas locais que querem que o endereço da web corresponda ao seu serviço.
Um domínio .delivery é confiável?
Sim. .delivery é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança ainda depende do próprio site e como ele é usado.
.delivery é um bom domínio?
Sim, se sua marca ou serviço está claramente ligado à entrega. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, portanto, conteúdo, links e relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .delivery ou .com?
Escolha .delivery se você quiser um nome que mostre imediatamente seu serviço e a versão .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a extensão mais ampla conhecida para um público em geral.
Quem pode registrar um domínio .delivery?
Qualquer um pode registrar um domínio .delivery. É uma extensão aberta, portanto, não há requisitos especiais de associação ou localização.
Existem restrições nos domínios .delivery?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. Você deve usar um nome válido que não seja reservado ou abusivo, e o registro pode bloquear alguns nomes.
Quanto custa um domínio .delivery?
Na Hostinger, um domínio .delivery custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 394,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.