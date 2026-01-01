Ajude mais alunos a atingir seus objetivos com um domínio .degree
R$329,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .degree
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .degree.
O que é um domínio .degree?
.degree é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados à educação, mas não está vinculado a um sistema escolar ou país. É aberto para uso geral, por isso pode ser adequado para projetos acadêmicos, de treinamento ou focados em credenciais.
Para quem é um domínio .degree?
Um domínio .degree funciona bem para escolas, fornecedores de treinamento, treinadores de carreira e programas de certificação que desejam um endereço web claro e focado na educação. É um bom ajuste para páginas acadêmicas, centros de cursos e serviços de credenciais.
Por que escolher um domínio .degree?
Um domínio .degree dá ao seu site uma identidade clara e específica que é fácil de lembrar e compartilhar. Pode melhorar o reconhecimento na web, e-mail e marketing, enquanto suporta uma presença consistente e profissional à medida que o seu negócio cresce.
Informações de domínio para .degree
TLD
.degree
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .degree
O que significa um domínio .degree?
Um domínio .degree geralmente é lido como um site ligado à educação, qualificações ou desempenho acadêmico. Ele pode ser adequado para escolas, fornecedores de treinamento ou pessoas que compartilham experiência e credenciais.
Um domínio .degree é confiável?
Sim. .degree é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios.
.degree é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre educação, credenciais ou um tópico relacionado. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .degree ou .com?
Escolha .degree se você quiser que o nome reflita educação ou qualificações, ou se a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .degree?
Qualquer um pode registrar um domínio .degree. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Existem restrições em domínios .degree?
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. Os nomes devem seguir regras de sintaxe do registro, e alguns termos podem ser reservados ou indisponíveis se já estiverem registrados.
Quanto custa um domínio .degree?
Na Hostinger, um domínio .degree custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 329,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.