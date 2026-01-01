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.degree

Saiba mais sobre o domínio .degree

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .degree.

O que é um domínio .degree?

.degree é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados à educação, mas não está vinculado a um sistema escolar ou país. É aberto para uso geral, por isso pode ser adequado para projetos acadêmicos, de treinamento ou focados em credenciais.

Para quem é um domínio .degree?

Um domínio .degree funciona bem para escolas, fornecedores de treinamento, treinadores de carreira e programas de certificação que desejam um endereço web claro e focado na educação. É um bom ajuste para páginas acadêmicas, centros de cursos e serviços de credenciais.

Por que escolher um domínio .degree?

Um domínio .degree dá ao seu site uma identidade clara e específica que é fácil de lembrar e compartilhar. Pode melhorar o reconhecimento na web, e-mail e marketing, enquanto suporta uma presença consistente e profissional à medida que o seu negócio cresce.

Informações de domínio para .degree

TLD
.degree
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .degree

Um domínio .degree geralmente é lido como um site ligado à educação, qualificações ou desempenho acadêmico. Ele pode ser adequado para escolas, fornecedores de treinamento ou pessoas que compartilham experiência e credenciais.
Sim. .degree é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios.
Sim, se o seu site é sobre educação, credenciais ou um tópico relacionado. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .degree se você quiser que o nome reflita educação ou qualificações, ou se a versão .com é tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .degree. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Sim, aplicam-se regras padrão de domínio. Os nomes devem seguir regras de sintaxe do registro, e alguns termos podem ser reservados ou indisponíveis se já estiverem registrados.
Na Hostinger, um domínio .degree custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 329,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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