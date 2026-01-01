Encontre alunos e fãs com um domínio .dance
R$175,99/anoR$60,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .dance
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .dance.
O que é um domínio .dance?
.dance é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados à dança, criado no novo programa gTLD da ICANN. É geralmente aberto a qualquer pessoa, sem regras especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .dance?
Um domínio .dance funciona bem para estúdios de dança, instrutores, organizadores de eventos e artistas que querem uma identidade online clara e memorável. É um bom ajuste para sites de aulas, portfólios e promoções.
Por que escolher um domínio .dance?
Um domínio .dance ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele oferece um endereço web claro e profissional que suporta a confiança entre sites, e-mail e marketing à medida que sua presença cresce.
Informações de domínio para .dance
TLD
.dance
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .dance
O que significa um domínio .dance?
Um domínio .dance é um endereço da web usado para sites relacionados à dança, como escolas, estúdios, eventos ou artistas. Foi criado para um tópico específico, mas hoje é comumente usado para qualquer projeto focado na dança.
Um domínio .dance é confiável?
Sim. .dance é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona como outras extensões de domínio em navegadores e e-mails. Os motores de busca também podem rastreá-lo normalmente.
.dance é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre dança ou sua marca é construída em torno desse tema. Os motores de busca tratam o mesmo que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .dance ou .com?
Escolha .dance se quiser um endereço claro e baseado em tópicos que corresponda a um site de dança e seja mais fácil encontrar nomes disponíveis. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser uma identidade empresarial mais ampla.
Quem pode registrar um domínio .dance?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .dance. Ele não é limitado a um país específico, profissão ou grupo de membros.
Existem restrições em domínios .dance?
Regras padrão de domínio se aplicam, como usar caracteres válidos e evitar nomes que já foram tomados. Alguns nomes reservados para o registro também podem não estar disponíveis, mas não existem limites especiais de elegibilidade.
Quanto custa um domínio .dance?
Na Hostinger, um domínio .dance custa R$ 60,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 175,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.