Encontre alunos e fãs com um domínio .dance

R$175,99/anoR$60,991º ano
Economize 65%
Para o primeiro ano
.dance

Saiba mais sobre o domínio .dance

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .dance.

O que é um domínio .dance?

.dance é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados à dança, criado no novo programa gTLD da ICANN. É geralmente aberto a qualquer pessoa, sem regras especiais de elegibilidade.

Para quem é um domínio .dance?

Um domínio .dance funciona bem para estúdios de dança, instrutores, organizadores de eventos e artistas que querem uma identidade online clara e memorável. É um bom ajuste para sites de aulas, portfólios e promoções.

Por que escolher um domínio .dance?

Um domínio .dance ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele oferece um endereço web claro e profissional que suporta a confiança entre sites, e-mail e marketing à medida que sua presença cresce.

Informações de domínio para .dance

TLD
.dance
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .dance

Um domínio .dance é um endereço da web usado para sites relacionados à dança, como escolas, estúdios, eventos ou artistas. Foi criado para um tópico específico, mas hoje é comumente usado para qualquer projeto focado na dança.
Sim. .dance é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona como outras extensões de domínio em navegadores e e-mails. Os motores de busca também podem rastreá-lo normalmente.
Sim, se seu site é sobre dança ou sua marca é construída em torno desse tema. Os motores de busca tratam o mesmo que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .dance se quiser um endereço claro e baseado em tópicos que corresponda a um site de dança e seja mais fácil encontrar nomes disponíveis. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser uma identidade empresarial mais ampla.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .dance. Ele não é limitado a um país específico, profissão ou grupo de membros.
Regras padrão de domínio se aplicam, como usar caracteres válidos e evitar nomes que já foram tomados. Alguns nomes reservados para o registro também podem não estar disponíveis, mas não existem limites especiais de elegibilidade.
Na Hostinger, um domínio .dance custa R$ 60,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 175,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.