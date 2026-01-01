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Para o primeiro ano
.cruises

Saiba mais sobre o domínio .cruises

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .cruises.

O que é um domínio .cruises?

.cruises é um domínio de nível superior genérico para negócios relacionados com cruzeiros, serviços de viagens e sites da indústria. É aberto para registro geral, sem qualificação especial ou restrições geográficas.

Para quem é um domínio .cruises?

Os domínios .cruises são adequados para agências de viagens, operadores de cruzeiros, plataformas de reservas e blogueiros focados em viagens de oceano e rio. Eles ajudam a tornar sites relacionados a cruzeiros fáceis de reconhecer, procurar e lembrar.

Por que escolher um domínio .cruises?

Um domínio .cruises ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta nomeação clara em sites, e-mail e marketing, o que pode ajudar a construir confiança à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .cruises

TLD
.cruises
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .cruises

.cruises é uma extensão de domínio ligada a cruzeiros, linhas de cruzeiros e conteúdo de viagem sobre férias de cruzeiros. É comumente usado por empresas, agências e criadores focados em tópicos relacionados a cruzeiros.
Sim. Um domínio .cruises é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros endings de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e roteável.
Sim, se o seu site é sobre cruzeiros, reservas de cruzeiros ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .cruises se quiser um nome que indique claramente conteúdo relacionado a cruzeiros e um .com correspondente não está disponível. Escolha .com se o seu público esperar um endereço web de propósito geral ou se quiser a opção mais ampla conhecida.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .cruises. Não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Regras padrão de domínio se aplicam, como o uso de caracteres permitidos e limites de comprimento de reunião. Alguns nomes podem ser reservados ou indisponíveis se já estiverem registrados ou bloqueados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .cruises custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 356,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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