Preencha cada viagem com um domínio .cruises
R$356,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 86%
Saiba mais sobre o domínio .cruises
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .cruises.
O que é um domínio .cruises?
.cruises é um domínio de nível superior genérico para negócios relacionados com cruzeiros, serviços de viagens e sites da indústria. É aberto para registro geral, sem qualificação especial ou restrições geográficas.
Para quem é um domínio .cruises?
Os domínios .cruises são adequados para agências de viagens, operadores de cruzeiros, plataformas de reservas e blogueiros focados em viagens de oceano e rio. Eles ajudam a tornar sites relacionados a cruzeiros fáceis de reconhecer, procurar e lembrar.
Por que escolher um domínio .cruises?
Um domínio .cruises ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta nomeação clara em sites, e-mail e marketing, o que pode ajudar a construir confiança à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .cruises
TLD
.cruises
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .cruises
O que significa um domínio .cruises?
.cruises é uma extensão de domínio ligada a cruzeiros, linhas de cruzeiros e conteúdo de viagem sobre férias de cruzeiros. É comumente usado por empresas, agências e criadores focados em tópicos relacionados a cruzeiros.
Um domínio .cruises é confiável?
Sim. Um domínio .cruises é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros endings de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e roteável.
.cruises é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre cruzeiros, reservas de cruzeiros ou serviços relacionados. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .cruises ou .com?
Escolha .cruises se quiser um nome que indique claramente conteúdo relacionado a cruzeiros e um .com correspondente não está disponível. Escolha .com se o seu público esperar um endereço web de propósito geral ou se quiser a opção mais ampla conhecida.
Quem pode registrar um domínio .cruises?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .cruises. Não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Existem restrições nos domínios .cruises?
Regras padrão de domínio se aplicam, como o uso de caracteres permitidos e limites de comprimento de reunião. Alguns nomes podem ser reservados ou indisponíveis se já estiverem registrados ou bloqueados pelo registro.
Quanto custa um domínio .cruises?
Na Hostinger, um domínio .cruises custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 356,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.