Converta navegadores em compradores com um domínio .coupons
R$345,99/anoR$16,991º anoPara o primeiro ano
Economize 95%
Saiba mais sobre o domínio .coupons
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .coupons.
O que é um domínio .coupons?
.coupons é um domínio genérico de nível superior para cupons, deals e sites relacionados à poupança. Não tem restrições gerais de registro e é operado sob o acordo de registro da ICANN por Binky Moon, LLC.
Para quem é um domínio .coupons?
Um domínio .coupons funciona bem para sites de cupons, editores de negócios, marketing de afiliados e promoções de varejo que querem fazer poupanças fáceis de encontrar. É adequado para ofertas de nicho, campanhas sazonais e plataformas de desconto em crescimento.
Por que escolher um domínio .coupons?
Um domínio .coupons ajuda os visitantes a reconhecer sua oferta rapidamente e entender seu site de uma olhada. Ele pode suportar marcação mais clara, recall mais fácil e uma presença online mais consistente na web, e-mail e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .coupons
TLD
.coupons
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .coupons
O que significa um domínio .coupons?
Um domínio .coupons é um endereço web para ofertas de cupons, códigos promocionais ou páginas de negócios. É comumente usado por empresas e editores que compartilham descontos ou informações de poupança.
Um domínio .coupons é confiável?
Sim. .coupons é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
.coupons é um bom domínio?
Sim, se o seu site se concentra em descontos, códigos promocionais ou conteúdo de poupança. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, por isso a relevância e a qualidade do conteúdo importam mais do que o final do domínio.
Devo escolher um domínio .coupons ou .com?
Escolha .coupons se você quiser um nome claro e orientado a propósitos para um site de negócios ou poupança. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se a versão .com está disponível e se encaixa na sua marca.
Quem pode registrar um domínio .coupons?
Qualquer um pode registrar um domínio .coupons. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Existem restrições nos domínios .coupons?
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento, e não pode usar nomes reservados ou bloqueados. As regras de registro exatas podem variar por registro, por isso verifique a disponibilidade antes de se registrar.
Quanto custa um domínio .coupons?
Na Hostinger, um domínio .coupons custa R$ 16,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 345,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.