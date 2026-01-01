Converta navegadores em compradores com um domínio .coupons

R$345,99/anoR$16,991º ano
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Para o primeiro ano
.coupons

Saiba mais sobre o domínio .coupons

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .coupons.

O que é um domínio .coupons?

.coupons é um domínio genérico de nível superior para cupons, deals e sites relacionados à poupança. Não tem restrições gerais de registro e é operado sob o acordo de registro da ICANN por Binky Moon, LLC.

Para quem é um domínio .coupons?

Um domínio .coupons funciona bem para sites de cupons, editores de negócios, marketing de afiliados e promoções de varejo que querem fazer poupanças fáceis de encontrar. É adequado para ofertas de nicho, campanhas sazonais e plataformas de desconto em crescimento.

Por que escolher um domínio .coupons?

Um domínio .coupons ajuda os visitantes a reconhecer sua oferta rapidamente e entender seu site de uma olhada. Ele pode suportar marcação mais clara, recall mais fácil e uma presença online mais consistente na web, e-mail e marketing à medida que você cresce.

Informações de domínio para .coupons

TLD
.coupons
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .coupons

Um domínio .coupons é um endereço web para ofertas de cupons, códigos promocionais ou páginas de negócios. É comumente usado por empresas e editores que compartilham descontos ou informações de poupança.
Sim. .coupons é um domínio de nível superior válido e funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros terminais de domínio. É gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido e usável.
Sim, se o seu site se concentra em descontos, códigos promocionais ou conteúdo de poupança. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, por isso a relevância e a qualidade do conteúdo importam mais do que o final do domínio.
Escolha .coupons se você quiser um nome claro e orientado a propósitos para um site de negócios ou poupança. Escolha .com se seu público esperava a extensão mais familiar ou se a versão .com está disponível e se encaixa na sua marca.
Qualquer um pode registrar um domínio .coupons. É uma extensão aberta, portanto não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento, e não pode usar nomes reservados ou bloqueados. As regras de registro exatas podem variar por registro, por isso verifique a disponibilidade antes de se registrar.
Na Hostinger, um domínio .coupons custa R$ 16,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 345,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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