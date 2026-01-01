Um domínio .country para vida além da cidade

R$12.387,99/anoR$11.355,991º ano
Economize 8%
Para o primeiro ano
.country

Saiba mais sobre o domínio .country

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .country.

O que é um domínio .country?

.country é um domínio genérico de nível superior, não um código de país. Foi originalmente delegado em 2014 e agora é gerido pela Internet Naming Co.; as políticas de registro podem variar por registrador.

Para quem é um domínio .country?

Um domínio .country funciona bem para sites de turismo, empresas locais, projetos culturais e guias de viagem que querem destacar uma identidade geográfica clara. É adequado tanto para iniciativas de comunidade pequena quanto para marcas regionais maiores.

Por que escolher um domínio .country?

Um domínio .country ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e pode apoiar uma identidade online mais distinta. Oferece uma opção simples e memorável para sites, endereços de e-mail e consistência de marca a longo prazo.

Informações de domínio para .country

TLD
.country
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .country

Um domínio .country é um domínio genérico de nível superior que pode sinalizar um foco nacional, regional ou cultural. As pessoas muitas vezes o usam para sites sobre viagens, negócios locais ou conteúdo específico de país.
Sim. É um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa como outras extensões. Também é gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a manter os registros organizados.
Sim, se o seu site estiver ligado a um tema de país, público local ou identidade. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então a relevância do conteúdo importa mais do que o final.
Escolha .country se você quiser um nome que reflita um foco de país ou uma marca de nicho. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou se seu nome preferido é mais fácil de encontrar lá.
Um domínio .country é geralmente aberto a qualquer pessoa. Você normalmente não precisa viver em um país específico ou cumprir uma regra especial de elegibilidade.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e os nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis através do registro.
Na Hostinger, um domínio .country custa R$ 11.355,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 12.387,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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