Um domínio .country para vida além da cidade
R$12.387,99/anoR$11.355,991º anoPara o primeiro ano
Economize 8%
Saiba mais sobre o domínio .country
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .country.
O que é um domínio .country?
.country é um domínio genérico de nível superior, não um código de país. Foi originalmente delegado em 2014 e agora é gerido pela Internet Naming Co.; as políticas de registro podem variar por registrador.
Para quem é um domínio .country?
Um domínio .country funciona bem para sites de turismo, empresas locais, projetos culturais e guias de viagem que querem destacar uma identidade geográfica clara. É adequado tanto para iniciativas de comunidade pequena quanto para marcas regionais maiores.
Por que escolher um domínio .country?
Um domínio .country ajuda a tornar o propósito do seu site claro de uma olhada e pode apoiar uma identidade online mais distinta. Oferece uma opção simples e memorável para sites, endereços de e-mail e consistência de marca a longo prazo.
Informações de domínio para .country
TLD
.country
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .country
O que significa um domínio .country?
Um domínio .country é um domínio genérico de nível superior que pode sinalizar um foco nacional, regional ou cultural. As pessoas muitas vezes o usam para sites sobre viagens, negócios locais ou conteúdo específico de país.
Um domínio .country é confiável?
Sim. É um domínio de nível superior válido, por isso funciona em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa como outras extensões. Também é gerenciado através de um registro oficial, o que ajuda a manter os registros organizados.
.country é um bom domínio?
Sim, se o seu site estiver ligado a um tema de país, público local ou identidade. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então a relevância do conteúdo importa mais do que o final.
Devo escolher um domínio .country ou .com?
Escolha .country se você quiser um nome que reflita um foco de país ou uma marca de nicho. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou se seu nome preferido é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .country?
Um domínio .country é geralmente aberto a qualquer pessoa. Você normalmente não precisa viver em um país específico ou cumprir uma regra especial de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .country?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres permitidos e os nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis através do registro.
Quanto custa um domínio .country?
Na Hostinger, um domínio .country custa R$ 11.355,99 pelo primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 12.387,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.