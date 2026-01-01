Listar e vender condos mais rápido com um domínio .condos
R$372,99/anoR$252,991º anoPara o primeiro ano
Economize 32%
Saiba mais sobre o domínio .condos
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .condos.
O que é um domínio .condos?
.condos é um domínio genérico de nível superior para sites de condomínios e imóveis. É aberto para registro geral, sem grandes limites de elegibilidade, e é comumente usado por listas de propriedades, desenvolvedores e serviços de habitação.
Para quem é um domínio .condos?
Um domínio .condos funciona bem para agentes imobiliários, gestores de propriedades, desenvolvedores de apartamentos e associações de habitação que desejam exibir anúncios, comunidades ou serviços. É um ajuste claro para sites focados em propriedades.
Por que escolher um domínio .condos?
Um domínio .condos ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e torna a sua marca mais fácil de lembrar. Oferece uma opção clara e profissional para sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .condos
TLD
.condos
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .condos
O que significa um domínio .condos?
Um domínio .condos é um endereço web usado para condos, apartamentos e anúncios imobiliários. Foi criado como uma extensão descritiva, mas hoje é usado principalmente para sinalizar conteúdo relacionado à propriedade rapidamente.
Um domínio .condos é confiável?
Sim. .condos é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e do negócio por trás do que do final.
.condos é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre condos, anúncios de propriedades ou um negócio relacionado. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .condos ou .com?
Escolha .condos se você quiser um endereço web focado em propriedades claras e o .com exato é tomado. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo e um nome mais geral para um público mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .condos?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .condos. Não há requisitos especiais de elegibilidade para indivíduos, empresas ou organizações.
Existem restrições nos domínios .condos?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve estar disponível, usar caracteres válidos e evitar nomes de registro reservados ou premium quando estes forem colocados de lado.
Quanto custa um domínio .condos?
Na Hostinger, um domínio .condos custa R$ 252,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.