Cresça seu negócio turco com um domínio .com-tr
R$71,99/anoR$43,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .com-tr
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-tr.
O que é um domínio .com.tr?
.com.tr é o ccTLD de segundo nível da Turquia sob .tr, comumente usado para sites comerciais. Desde 2022, ele está disponível sem documentos em uma base de primeiro-vindo, primeiro-servido, com TRABİS gerenciando o espaço de nomes .tr.
Para quem é um domínio .com.tr?
Um domínio .com.tr funciona bem para empresas na Turquia, lojas de comércio eletrônico locais, agências e fornecedores de serviços que desejam uma presença web confiável. É um ajuste prático para empresas que visam clientes turcos.
Por que escolher um domínio .com.tr?
Um domínio .com.tr ajuda os visitantes a identificar seu negócio na Turquia com mais clareza e suporta um endereço web profissional e local relevante. Pode melhorar o reconhecimento, a confiança e a consistência entre sites, e-mails e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .com.tr
TLD
.com.tr
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Domínios IDN
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.tr
O que significa um domínio .com.tr?
Um domínio .com.tr é a versão comercial da extensão de código de país da Turquia. É comumente usado por empresas, marcas e serviços ligados à Turquia.
Um domínio .com.tr é confiável?
Sim. .com.tr é um TLD válido de código de país que aparece na raiz de DNS e é gerenciado sob o sistema de domínios da Turquia. Os navegadores, e-mail e motores de pesquisa tratam-no como outros domínios padrão.
.com.tr é um bom domínio?
Sim, se o seu site é para um público turco ou um negócio ligado à Turquia. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .com.tr ou .com?
Escolha .com.tr se você deseja uma identidade focada na Turquia ou um nome que se adeque aos usuários locais. Escolha .com se você deseja um público global ou a disponibilidade e reconhecimento mais amplos de uma extensão genérica.
Quem pode registrar um domínio .com.tr?
A elegibilidade depende das regras de registro atuais para .com.tr, que são definidas pela autoridade de domínios da Turquia. Na prática, alguns registros podem exigir presença local ou documentos comprovativos.
Existem restrições nos domínios .com.tr?
Sim. Os nomes .com.tr devem seguir regras de nomeação de registro, e alguns termos podem ser reservados ou precisar de prova antes do registro. Os requisitos exatos podem variar de acordo com o tipo de domínio e a política de registro.
Quanto custa um domínio .com.tr?
Na Hostinger, um domínio .com.tr custa R$ 43,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 71,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.