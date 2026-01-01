Atingir clientes suecos com um domínio .com-se

R$60,991º ano
Para o primeiro ano
.com-se

Saiba mais sobre o domínio .com-se

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-se.

O que é um domínio .com.se?

.com.se é um domínio de segundo nível sueco sob o código de país TLD .se. É aberto ao registro público, sem requisitos especiais de presença local, e é comumente usado para empresas ou nomes que querem uma identidade sueca.

Para quem é um domínio .com.se?

Um domínio .com.se funciona bem para empresas, lojas de comércio eletrônico, agências e fornecedores de serviços direcionados à Suécia que desejam uma presença local confiável. É um ajuste prático para projetos novos e marcas estabelecidas.

Por que escolher um domínio .com.se?

Um domínio .com.se ajuda a identificar facilmente seu site como conectado à Suécia, mantendo o estilo familiar .com. Ele pode apoiar a confiança, marca clara e uma presença online consistente à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .com.se

TLD
.com.se
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.se

Um domínio .com.se é um domínio de segundo nível sob o código de país .se da Suécia. É comumente usado para sites comerciais e empresas ligadas à Suécia ou ao mercado sueco.
Sim. .com.se é um nome de domínio válido sob o registro .se, que é operado pela Fundação Sueca de Internet. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
Sim, se você quiser um endereço web focado na Suécia ou um nome de estilo empresarial sob .se. Os motores de busca tratam isso como outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .com.se se você deseja uma identidade comercial sueca ou local e o nome corresponde ao seu público. Escolha .com se você deseja o reconhecimento global mais amplo ou o mesmo nome é mais fácil de encontrar.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .com.se, desde que o nome esteja disponível e os detalhes de registro sejam válidos. Não há exigência geral de residência local para .com.se.
Sim, o nome deve seguir regras de registro e regras padrão de nomeação de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Nomes reservados ou protegidos podem não estar disponíveis para registro.
Na Hostinger, um domínio .com.se custa R$ 60,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 60,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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