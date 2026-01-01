Atingir clientes suecos com um domínio .com-se
R$60,991º anoPara o primeiro ano
Saiba mais sobre o domínio .com-se
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-se.
O que é um domínio .com.se?
.com.se é um domínio de segundo nível sueco sob o código de país TLD .se. É aberto ao registro público, sem requisitos especiais de presença local, e é comumente usado para empresas ou nomes que querem uma identidade sueca.
Para quem é um domínio .com.se?
Um domínio .com.se funciona bem para empresas, lojas de comércio eletrônico, agências e fornecedores de serviços direcionados à Suécia que desejam uma presença local confiável. É um ajuste prático para projetos novos e marcas estabelecidas.
Por que escolher um domínio .com.se?
Um domínio .com.se ajuda a identificar facilmente seu site como conectado à Suécia, mantendo o estilo familiar .com. Ele pode apoiar a confiança, marca clara e uma presença online consistente à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .com.se
TLD
.com.se
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.se
O que significa um domínio .com.se?
Um domínio .com.se é um domínio de segundo nível sob o código de país .se da Suécia. É comumente usado para sites comerciais e empresas ligadas à Suécia ou ao mercado sueco.
Um domínio .com.se é confiável?
Sim. .com.se é um nome de domínio válido sob o registro .se, que é operado pela Fundação Sueca de Internet. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
.com.se é um bom domínio?
Sim, se você quiser um endereço web focado na Suécia ou um nome de estilo empresarial sob .se. Os motores de busca tratam isso como outros domínios para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .com.se ou .com?
Escolha .com.se se você deseja uma identidade comercial sueca ou local e o nome corresponde ao seu público. Escolha .com se você deseja o reconhecimento global mais amplo ou o mesmo nome é mais fácil de encontrar.
Quem pode registrar um domínio .com.se?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .com.se, desde que o nome esteja disponível e os detalhes de registro sejam válidos. Não há exigência geral de residência local para .com.se.
Existem restrições nos domínios .com.se?
Sim, o nome deve seguir regras de registro e regras padrão de nomeação de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento. Nomes reservados ou protegidos podem não estar disponíveis para registro.
Quanto custa um domínio .com.se?
Na Hostinger, um domínio .com.se custa R$ 60,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 60,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.