Cresça seu negócio português com um domínio .com-pt

R$104,991º ano
Para o primeiro ano
.com-pt

Saiba mais sobre o domínio .com-pt

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-pt.

O que é um domínio .com.pt?

.com.pt é um domínio de segundo nível português sob .pt, destinado a uso comercial. É gerenciado de acordo com as regras de registro .pt de Portugal, com registros sujeitos às políticas de nomeação local.

Para quem é um domínio .com.pt?

Um domínio .com.pt funciona bem para empresas em Portugal, fornecedores de serviços locais, lojas de comércio eletrônico e startups que querem uma identidade online clara para o mercado português. É um aplicativo prático para projetos direcionados a clientes locais.

Por que escolher um domínio .com.pt?

Um domínio .com.pt ajuda a tornar o propósito do seu site claro e pode fortalecer a confiança com um público local. É uma escolha prática para sites de negócios, endereços de e-mail e marketing que precisa permanecer reconhecível à medida que você cresce.

Informações de domínio para .com.pt

TLD
.com.pt
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.pt

Um domínio .com.pt é um domínio de segundo nível português sob .pt. É comumente usado por empresas, marcas e projetos ligados a Portugal.
Sim. .com.pt é um domínio .pt válido gerenciado pelo registro .PT, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e pesquisa. Um controle válido do registro é uma razão pela qual é confiável.
Sim, se o seu público estiver em Portugal ou se você quiser um endereço local. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais.
Escolha .com.pt se você quiser um endereço focado em Portugal que sinalize presença local. Escolha .com se você quiser o reconhecimento global mais amplo ou seu nome preferido é mais fácil de encontrar lá.
É aberto a qualquer pessoa, sem requisitos de residência geral ou cidadania. Você pode registrá-lo através de um registrador credenciado ou diretamente no registro .PT.
Sim, os nomes devem seguir as regras de registro .PT e não podem usar termos ilegais ou reservados. O espaço .com.pt é menos restritivo do que algumas outras categorias .pt, mas ainda tem regras de nomeação.
Na Hostinger, um domínio .com.pt custa R$ 104,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 104,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.