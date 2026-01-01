Cresça seu negócio português com um domínio .com-pt
R$104,991º anoPara o primeiro ano
Saiba mais sobre o domínio .com-pt
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-pt.
O que é um domínio .com.pt?
.com.pt é um domínio de segundo nível português sob .pt, destinado a uso comercial. É gerenciado de acordo com as regras de registro .pt de Portugal, com registros sujeitos às políticas de nomeação local.
Para quem é um domínio .com.pt?
Um domínio .com.pt funciona bem para empresas em Portugal, fornecedores de serviços locais, lojas de comércio eletrônico e startups que querem uma identidade online clara para o mercado português. É um aplicativo prático para projetos direcionados a clientes locais.
Por que escolher um domínio .com.pt?
Um domínio .com.pt ajuda a tornar o propósito do seu site claro e pode fortalecer a confiança com um público local. É uma escolha prática para sites de negócios, endereços de e-mail e marketing que precisa permanecer reconhecível à medida que você cresce.
Informações de domínio para .com.pt
TLD
.com.pt
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.pt
O que significa um domínio .com.pt?
Um domínio .com.pt é um domínio de segundo nível português sob .pt. É comumente usado por empresas, marcas e projetos ligados a Portugal.
Um domínio .com.pt é confiável?
Sim. .com.pt é um domínio .pt válido gerenciado pelo registro .PT, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e pesquisa. Um controle válido do registro é uma razão pela qual é confiável.
.com.pt é um bom domínio?
Sim, se o seu público estiver em Portugal ou se você quiser um endereço local. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais.
Devo escolher um domínio .com.pt ou .com?
Escolha .com.pt se você quiser um endereço focado em Portugal que sinalize presença local. Escolha .com se você quiser o reconhecimento global mais amplo ou seu nome preferido é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .com.pt?
É aberto a qualquer pessoa, sem requisitos de residência geral ou cidadania. Você pode registrá-lo através de um registrador credenciado ou diretamente no registro .PT.
Existem restrições nos domínios .com.pt?
Sim, os nomes devem seguir as regras de registro .PT e não podem usar termos ilegais ou reservados. O espaço .com.pt é menos restritivo do que algumas outras categorias .pt, mas ainda tem regras de nomeação.
Quanto custa um domínio .com.pt?
Na Hostinger, um domínio .com.pt custa R$ 104,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 104,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.