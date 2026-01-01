Atingir clientes poloneses com um domínio .com-pl

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.com-pl

Saiba mais sobre o domínio .com-pl

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-pl.

O que é um domínio .com.pl?

.com.pl é um domínio de segundo nível funcional sob o .pl ccTLD da Polônia, originalmente destinado a uso comercial. É aberto para registro sem limites especiais de elegibilidade e é frequentemente usado por empresas.

Para quem é um domínio .com.pl?

Um domínio .com.pl funciona bem para empresas, lojas on-line, agências e freelancers que visam o mercado polonês. Ajuda a criar uma presença local, profissional na web, tanto para novos projetos quanto para marcas estabelecidas.

Por que escolher um domínio .com.pl?

Um domínio .com.pl ajuda a tornar sua identidade empresarial clara para o público polonês, suporta a confiança local e mantém seu endereço web fácil de lembrar. É uma escolha prática para sites, e-mail e crescimento a longo prazo.

Informações de domínio para .com.pl

TLD
.com.pl
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.pl

.com.pl é uma extensão de domínio usada para sites comerciais na Polônia. Ele combina a ideia de "com" com o código do país da Polônia, então as pessoas muitas vezes a leem como um endereço web polonês focado em negócios.
Sim. .com.pl é uma extensão de domínio válida com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É parte do espaço de domínio da Polônia, o que adiciona reconhecimento para usuários locais.
Sim, se você quiser um nome de negócio que se encaixe claramente no mercado polonês. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo, os sinais de localização e a relevância importam mais do que a extensão.
Escolha .com.pl se o seu público é principalmente na Polônia ou se deseja um nome ligado a esse mercado. Escolha .com se deseja a opção mais reconhecida para um público internacional mais amplo.
.com.pl está aberto a qualquer pessoa, sem requisitos especiais de elegibilidade. Indivíduos e empresas podem registrá-lo, quer estejam sediados na Polônia ou em outro lugar.
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento, e não pode usar nomes reservados. O registro também pode bloquear nomes que já foram tomados ou protegidos.
Na Hostinger, um domínio .com.pl custa R$ 21,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 87,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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