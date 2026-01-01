Atingir clientes poloneses com um domínio .com-pl
R$87,99/anoR$21,991º anoPara o primeiro ano
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Saiba mais sobre o domínio .com-pl
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-pl.
O que é um domínio .com.pl?
.com.pl é um domínio de segundo nível funcional sob o .pl ccTLD da Polônia, originalmente destinado a uso comercial. É aberto para registro sem limites especiais de elegibilidade e é frequentemente usado por empresas.
Para quem é um domínio .com.pl?
Um domínio .com.pl funciona bem para empresas, lojas on-line, agências e freelancers que visam o mercado polonês. Ajuda a criar uma presença local, profissional na web, tanto para novos projetos quanto para marcas estabelecidas.
Por que escolher um domínio .com.pl?
Um domínio .com.pl ajuda a tornar sua identidade empresarial clara para o público polonês, suporta a confiança local e mantém seu endereço web fácil de lembrar. É uma escolha prática para sites, e-mail e crescimento a longo prazo.
Informações de domínio para .com.pl
TLD
.com.pl
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.pl
O que significa um domínio .com.pl?
.com.pl é uma extensão de domínio usada para sites comerciais na Polônia. Ele combina a ideia de "com" com o código do país da Polônia, então as pessoas muitas vezes a leem como um endereço web polonês focado em negócios.
Um domínio .com.pl é confiável?
Sim. .com.pl é uma extensão de domínio válida com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É parte do espaço de domínio da Polônia, o que adiciona reconhecimento para usuários locais.
.com.pl é um bom domínio?
Sim, se você quiser um nome de negócio que se encaixe claramente no mercado polonês. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então o conteúdo, os sinais de localização e a relevância importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .com.pl ou .com?
Escolha .com.pl se o seu público é principalmente na Polônia ou se deseja um nome ligado a esse mercado. Escolha .com se deseja a opção mais reconhecida para um público internacional mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .com.pl?
.com.pl está aberto a qualquer pessoa, sem requisitos especiais de elegibilidade. Indivíduos e empresas podem registrá-lo, quer estejam sediados na Polônia ou em outro lugar.
Existem restrições nos domínios .com.pl?
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, como caracteres permitidos e limites de comprimento, e não pode usar nomes reservados. O registro também pode bloquear nomes que já foram tomados ou protegidos.
Quanto custa um domínio .com.pl?
Na Hostinger, um domínio .com.pl custa R$ 21,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 87,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.