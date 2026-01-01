Cresça seu negócio na Nigéria com um domínio .com-ng
R$142,99/anoR$109,991º anoPara o primeiro ano
Economize 23%
Saiba mais sobre o domínio .com-ng
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-ng.
O que é um domínio .com.ng?
.com.ng é o domínio de país de segundo nível da Nigéria sob o código .ng, gerido pela Nigeria Internet Registration Association. É comumente usado por empresas e sites comerciais, sem limite especial de elegibilidade.
Para quem é um domínio .com.ng?
.com.ng funciona bem para empresas nigerianas, fornecedores de serviços locais, startups e organizações que desejam um endereço web específico de país claro. É um ajuste prático para marcas focadas em alcançar clientes na Nigéria.
Por que escolher um domínio .com.ng?
Um domínio .com.ng ajuda os visitantes a identificar rapidamente um negócio com uma presença on-line local. Pode melhorar a clareza, apoiar a confiança e tornar seu site mais fácil de lembrar em busca, e-mail e marketing à medida que você cresce.
Informações de domínio para .com.ng
TLD
.com.ng
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.ng
O que significa um domínio .com.ng?
Um domínio .com.ng é o domínio comercial da Nigéria terminando em .ng. É comumente usado por empresas, lojas e fornecedores de serviços que querem uma identidade online nigeriana.
Um domínio .com.ng é confiável?
Sim. .com.ng é um código de país válido para a Nigéria, gerenciado sob o sistema de domínios .ng. Ele funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa.
.com.ng é um bom domínio?
Sim, se você quiser direcionar clientes nigerianos ou mostrar relevância local. Os motores de busca tratam isso igualmente para SEO, então o conteúdo e a localização importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .com.ng ou .com?
Escolha .com.ng se o seu público é principalmente na Nigéria ou você quer um sinal de marca local. Escolha .com se você quer alcance global ou o nome é mais fácil de encontrar lá.
Quem pode registrar um domínio .com.ng?
Você não precisa ser um cidadão ou uma empresa nigeriana para registrar um domínio .com.ng.
Existem restrições nos domínios .com.ng?
Sim. O nome deve seguir regras normais de domínio, e nomes reservados ou ofensivos podem ser bloqueados. O registro também pode rever nomes que entram em conflito com marcas ou políticas.
Quanto custa um domínio .com.ng?
Na Hostinger, um domínio .com.ng custa R$ 109,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 142,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.