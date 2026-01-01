Conecte-se com clientes espanhóis com um domínio .com-es
R$82,99/anoR$76,991º anoPara o primeiro ano
Economize 7%
Saiba mais sobre o domínio .com-es
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-es.
O que é um domínio .com.es?
Domínio de segundo nível .es para uso comercial em Espanha; aberto a indivíduos e empresas com links para Espanha. Gerido por Red.es, é adequado para sites orientados para o espanhol, sem verificação prévia para .com.es.
Para quem é um domínio .com.es?
Um domínio .com.es funciona bem para empresas em Espanha, serviços locais, sites de comércio eletrônico e marcas bilíngues que querem uma presença clara no mercado espanhol. É adequado para projetos focados na confiança, alcance e relevância regional.
Por que escolher um domínio .com.es?
Um domínio .com.es ajuda os visitantes a reconhecer rapidamente uma presença empresarial na Espanha, mantendo seu endereço web claro e fácil de lembrar. Ele suporta o uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que sua marca cresce.
Informações de domínio para .com.es
TLD
.com.es
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Domínios IDN
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.es
O que significa um domínio .com.es?
Um domínio .com.es é um domínio de terceiro nível sob o código de país .es da Espanha. É comumente usado por empresas e projetos comerciais ligados à Espanha.
Um domínio .com.es é confiável?
Sim. É uma extensão de domínio válida sob o espaço de nomes .es da Espanha e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança também depende do site e de quem o executa.
.com.es é um bom domínio?
Sim, se você quiser um domínio que sinalize uma presença comercial na Espanha. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então relevância, conteúdo e links importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .com.es ou .com?
Escolha .com.es se o seu público estiver na Espanha e você quiser um nome local, focado em negócios. Escolha .com se você quiser um alcance global mais amplo ou se o nome .com.es que você deseja não está disponível.
Quem pode registrar um domínio .com.es?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .com.es. Não há requisitos de residência ou empresa local para esta extensão.
Existem restrições nos domínios .com.es?
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, e deve caber dentro das políticas de nomeação do registro .es. Nomes reservados ou inválidos não podem ser registrados.
Quanto custa um domínio .com.es?
Na Hostinger, um domínio .com.es custa R$ 76,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 82,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.