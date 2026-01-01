Conecte-se com clientes espanhóis com um domínio .com-es

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Para o primeiro ano
.com-es

Saiba mais sobre o domínio .com-es

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-es.

O que é um domínio .com.es?

Domínio de segundo nível .es para uso comercial em Espanha; aberto a indivíduos e empresas com links para Espanha. Gerido por Red.es, é adequado para sites orientados para o espanhol, sem verificação prévia para .com.es.

Para quem é um domínio .com.es?

Um domínio .com.es funciona bem para empresas em Espanha, serviços locais, sites de comércio eletrônico e marcas bilíngues que querem uma presença clara no mercado espanhol. É adequado para projetos focados na confiança, alcance e relevância regional.

Por que escolher um domínio .com.es?

Um domínio .com.es ajuda os visitantes a reconhecer rapidamente uma presença empresarial na Espanha, mantendo seu endereço web claro e fácil de lembrar. Ele suporta o uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que sua marca cresce.

Informações de domínio para .com.es

TLD
.com.es
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Domínios IDN
DNSSEC

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Proteção de privacidade grátis
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.es

Um domínio .com.es é um domínio de terceiro nível sob o código de país .es da Espanha. É comumente usado por empresas e projetos comerciais ligados à Espanha.
Sim. É uma extensão de domínio válida sob o espaço de nomes .es da Espanha e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de busca. A confiança também depende do site e de quem o executa.
Sim, se você quiser um domínio que sinalize uma presença comercial na Espanha. Os motores de busca tratam-no igualmente para SEO, então relevância, conteúdo e links importam mais do que a extensão.
Escolha .com.es se o seu público estiver na Espanha e você quiser um nome local, focado em negócios. Escolha .com se você quiser um alcance global mais amplo ou se o nome .com.es que você deseja não está disponível.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .com.es. Não há requisitos de residência ou empresa local para esta extensão.
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, e deve caber dentro das políticas de nomeação do registro .es. Nomes reservados ou inválidos não podem ser registrados.
Na Hostinger, um domínio .com.es custa R$ 76,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 82,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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