Atingir clientes alemães com um domínio .com-de
R$32,991º anoPara o primeiro ano
Saiba mais sobre o domínio .com-de
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .com-de.
O que é um domínio .com.de?
.com.de é um domínio de segundo nível sob o alemão .de ccTLD, operado pela DENIC. É aberto para registro e muitas vezes usado para nomes que sugerem um foco alemão ou comercial.
Para quem é um domínio .com.de?
Um domínio .com.de funciona bem para empresas na Alemanha, marcas focadas na Alemanha, fornecedores de serviços locais e empresas internacionais que visam clientes alemães que querem um endereço web confiável e específico para o mercado.
Por que escolher um domínio .com.de?
Um domínio .com.de ajuda as pessoas a identificar seu site rapidamente e suporta uma presença de marca clara e profissional na Alemanha. Pode melhorar o reconhecimento, a credibilidade e a consistência entre sites, e-mails e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .com.de
TLD
.com.de
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .com.de
Quanto custa um domínio .com.de?
Na Hostinger, um domínio .com.de custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 32,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.