Construa seu negócio sul-africano com um domínio .co-za
R$58,99/anoR$40,991º anoPara o primeiro ano
Economize 31%
Saiba mais sobre o domínio .co-za
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .co-za.
O que é um domínio .co.za?
.co.za é o domínio de código de país da África do Sul, usado principalmente por empresas e pessoas que visam o mercado sul-africano. É aberto aos registantes sem requisitos de presença local.
Para quem é um domínio .co.za?
Um domínio .co.za funciona bem para empresas sul-africanas, startups locais, freelancers e organizações sem fins lucrativos que querem uma identidade nacional clara e uma presença online confiável. É adequado tanto para empresas novas quanto para organizações estabelecidas.
Por que escolher um domínio .co.za?
Um domínio .co.za ajuda os visitantes a reconhecer rapidamente sua presença sul-africana e dá ao seu negócio um endereço web local claro. Ele suporta confiança, fácil recall e marcação consistente em sites, e-mails e marketing.
Informações de domínio para .co.za
TLD
.co.za
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .co.za
O que significa um domínio .co.za?
Um domínio .co.za é um domínio de código de país para a África do Sul. É comumente usado por empresas, organizações e indivíduos que querem um endereço web vinculado à África do Sul.
Um domínio .co.za é confiável?
Sim. .co.za é um TLD válido de código de país e é gerenciado através de um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
.co.za é um bom domínio?
Sim, se você quer um domínio conectado à África do Sul ou a um público local. Os motores de busca tratam o .co.za como outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .co.za ou .com?
Escolha .co.za se o seu público for principalmente na África do Sul ou se você quiser uma identidade local da web. Escolha .com se você quiser a extensão global mais familiar ou precisa de um nome que seja mais fácil de encontrar.
Quem pode registrar um domínio .co.za?
Um domínio .co.za está aberto a qualquer pessoa. Você não precisa estar localizado na África do Sul para registrá-lo.
Existem restrições nos domínios .co.za?
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio e não pode usar termos reservados ou ofensivos. O registro também pode rejeitar nomes que entrem em conflito com direitos ou políticas de registro existentes.
Quanto custa um domínio .co.za?
Na Hostinger, um domínio .co.za custa R$ 40,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 58,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.