Construa seu negócio sul-africano com um domínio .co-za

R$58,99/anoR$40,991º ano
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Para o primeiro ano
.co-za

Saiba mais sobre o domínio .co-za

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .co-za.

O que é um domínio .co.za?

.co.za é o domínio de código de país da África do Sul, usado principalmente por empresas e pessoas que visam o mercado sul-africano. É aberto aos registantes sem requisitos de presença local.

Para quem é um domínio .co.za?

Um domínio .co.za funciona bem para empresas sul-africanas, startups locais, freelancers e organizações sem fins lucrativos que querem uma identidade nacional clara e uma presença online confiável. É adequado tanto para empresas novas quanto para organizações estabelecidas.

Por que escolher um domínio .co.za?

Um domínio .co.za ajuda os visitantes a reconhecer rapidamente sua presença sul-africana e dá ao seu negócio um endereço web local claro. Ele suporta confiança, fácil recall e marcação consistente em sites, e-mails e marketing.

Informações de domínio para .co.za

TLD
.co.za
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .co.za

Um domínio .co.za é um domínio de código de país para a África do Sul. É comumente usado por empresas, organizações e indivíduos que querem um endereço web vinculado à África do Sul.
Sim. .co.za é um TLD válido de código de país e é gerenciado através de um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e resultados de pesquisa. A confiança depende mais do próprio site do que da extensão.
Sim, se você quer um domínio conectado à África do Sul ou a um público local. Os motores de busca tratam o .co.za como outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .co.za se o seu público for principalmente na África do Sul ou se você quiser uma identidade local da web. Escolha .com se você quiser a extensão global mais familiar ou precisa de um nome que seja mais fácil de encontrar.
Um domínio .co.za está aberto a qualquer pessoa. Você não precisa estar localizado na África do Sul para registrá-lo.
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio e não pode usar termos reservados ou ofensivos. O registro também pode rejeitar nomes que entrem em conflito com direitos ou políticas de registro existentes.
Na Hostinger, um domínio .co.za custa R$ 40,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 58,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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