Seja o primeiro caçador de negócios de marca a encontrar um domínio .cheap
R$230,99/anoR$32,991º anoPara o primeiro ano
Economize 86%
Saiba mais sobre o domínio .cheap
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .cheap.
O que é um domínio .cheap?
.genérico gTLD para uso comercial, .cheap sugere ofertas ou sites focados em descontos. Não tem regras especiais de elegibilidade, então qualquer um pode registrá-lo para varejo, ofertas ou sites de comparação.
Para quem é um domínio .cheap?
Um domínio .eap funciona bem para varejistas, sites de negócios, ofertas de viagens, serviços de desconto e projetos focados no orçamento que querem destacar preços baixos rapidamente. É adequado tanto para pequenas lojas quanto para empresas em crescimento.
Por que escolher um domínio .cheap?
Um domínio .eap ajuda a tornar a sua oferta clara de uma só vez, o que pode melhorar o reconhecimento e reduzir a confusão em busca, e-mail e marketing. É uma escolha prática para manter seu endereço web simples e memorável à medida que você cresce.
Informações de domínio para .cheap
TLD
.cheap
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .cheap
O que significa um domínio .cheap?
Um domínio .cheap é um domínio genérico de nível superior que sugere baixo custo ou valor. É comumente usado para ofertas de desconto, produtos de orçamento e projetos focados no preço.
Um domínio .cheap é confiável?
Sim. .cheap é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança ainda depende do site e como ele é usado.
.cheap é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre descontos, produtos acessíveis ou poupanças. Os motores de busca tratam .cheap da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .cheap ou .com?
Escolha .cheap se quiser um nome que corresponda a uma oferta de baixo preço ou se o seu .com preferido não estiver disponível. Escolha .com se quiser a opção mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .cheap?
Qualquer um pode registrar um domínio .cheap. Está aberto a indivíduos, empresas e organizações sem limites de residência ou categoria.
Existem restrições em domínios .cheap?
Não há restrições especiais de uso para domínios .cheap. As regras padrão de domínio ainda se aplicam, portanto, o nome deve usar caracteres permitidos e não pode ser um nome de registro reservado.
Quanto custa um domínio .cheap?
Na Hostinger, um domínio .cheap custa R$ 32,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.