Reserve mais eventos com um domínio .catering
R$246,99/anoR$175,991º anoPara o primeiro ano
Economize 29%
Saiba mais sobre o domínio .catering
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .catering.
O que é um domínio .catering?
.catering é um domínio genérico de nível superior para empresas e profissionais da indústria de serviços de catering e alimentos para eventos. É aberto para registro geral, sem limites geográficos especiais de elegibilidade.
Para quem é um domínio .catering?
Um domínio .catering funciona bem para catering, planejadores de eventos, restaurantes e serviços de entrega de refeições que desejam uma presença online clara e profissional.
Por que escolher um domínio .catering?
Um domínio .catering ajuda os visitantes a entender seu site instantaneamente e torna sua marca mais fácil de reconhecer. Ele suporta uso claro do site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce e precisa de um endereço web simples e memorável.
Informações de domínio para .catering
TLD
.catering
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .catering
O que significa um domínio .catering?
Um domínio .catering é um endereço web descritivo para empresas ou projetos relacionados com catering, serviço alimentar ou catering de eventos. Foi criado como um domínio genérico de nível superior, e hoje é usado principalmente para mostrar um foco claro na indústria.
Um domínio .catering é confiável?
Sim. .catering é um domínio de nível superior válido gerenciado sob o sistema de registro da ICANN, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do site e da configuração do e-mail do que da própria extensão.
.catering é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre catering, comida de eventos ou um serviço relacionado. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo relevante e a marca clara importam mais do que o TLD.
Devo escolher um domínio .catering ou .com?
Escolha .catering se você quiser um nome que descreva instantaneamente seu serviço ou se a versão .com já está tomada. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar para um público amplo ou uso empresarial geral.
Quem pode registrar um domínio .catering?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .catering. Não existem regras especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Existem restrições em domínios .catering?
Não existem restrições especiais de uso ligadas à própria extensão. Como a maioria dos domínios, o nome ainda deve seguir regras padrão de DNS, e alguns nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro.
Quanto custa um domínio .catering?
Na Hostinger, um domínio .catering custa R$ 175,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 246,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.