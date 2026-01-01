Construa uma marca de jogo confiável com um domínio .casino
R$973,99/anoR$46,991º anoPara o primeiro ano
Economize 95%
Saiba mais sobre o domínio .casino
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .casino.
O que é um domínio .casino?
.generic domínio de nível superior para sites relacionados a cassinos; aberto para registro geral, sem limites de elegibilidade geográfica especiais. É comumente usado por marcas de apostas, empresas de jogos e sites de entretenimento.
Para quem é um domínio .casino?
Um domínio .casino funciona bem para operadores de jogos online, sites de revisão de cassinos, profissionais de marketing afiliados e editores de notícias sobre jogos de azar que querem um endereço web claro e específico para a indústria.
Por que escolher um domínio .casino?
Um domínio .casino dá aos visitantes uma ideia clara do seu site, ajudando a melhorar o reconhecimento e a confiança. Ele também suporta uma identidade online consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .casino
TLD
.casino
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .casino
O que significa um domínio .casino?
Um domínio .casino indica que um site é sobre cassinos ou serviços relacionados a cassinos. É comumente usado por marcas de jogo, plataformas de jogos e sites informativos focados em tópicos de cassinos.
Um domínio .casino é confiável?
Sim, um domínio .casino funciona como qualquer outra extensão de domínio válida em navegadores e e-mails. É um TLD genérico oficial delegado no DNS, para que possa ser registrado e usado normalmente.
.casino é um bom domínio?
Sim, se seu site é sobre cassinos, jogos ou conteúdo relacionado. Os motores de busca tratam .casino da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo relevante e a qualidade do site importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .casino ou .com?
Escolha .casino se você quiser um nome que coincida claramente com uma marca ou site relacionado ao cassino. Escolha .com se você quiser a mais ampla familiaridade ou se seu público espera um domínio de propósito geral.
Quem pode registrar um domínio .casino?
Qualquer um pode registrar um domínio .casino. É um domínio aberto sem requisitos gerais de elegibilidade para os registrantes.
Existem restrições nos domínios .casino?
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam, incluindo limites de caracteres permitidos e evitando nomes inválidos. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro, portanto, nem todas as palavras estão disponíveis.
Quanto custa um domínio .casino?
Na Hostinger, um domínio .casino custa R$ 46,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 973,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.