Construa uma marca de jogo confiável com um domínio .casino

R$973,99/anoR$46,991º ano
Economize 95%
Para o primeiro ano
.casino

Saiba mais sobre o domínio .casino

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .casino.

O que é um domínio .casino?

.generic domínio de nível superior para sites relacionados a cassinos; aberto para registro geral, sem limites de elegibilidade geográfica especiais. É comumente usado por marcas de apostas, empresas de jogos e sites de entretenimento.

Para quem é um domínio .casino?

Um domínio .casino funciona bem para operadores de jogos online, sites de revisão de cassinos, profissionais de marketing afiliados e editores de notícias sobre jogos de azar que querem um endereço web claro e específico para a indústria.

Por que escolher um domínio .casino?

Um domínio .casino dá aos visitantes uma ideia clara do seu site, ajudando a melhorar o reconhecimento e a confiança. Ele também suporta uma identidade online consistente em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .casino

TLD
.casino
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .casino

Um domínio .casino indica que um site é sobre cassinos ou serviços relacionados a cassinos. É comumente usado por marcas de jogo, plataformas de jogos e sites informativos focados em tópicos de cassinos.
Sim, um domínio .casino funciona como qualquer outra extensão de domínio válida em navegadores e e-mails. É um TLD genérico oficial delegado no DNS, para que possa ser registrado e usado normalmente.
Sim, se seu site é sobre cassinos, jogos ou conteúdo relacionado. Os motores de busca tratam .casino da mesma forma que outros TLDs para SEO, então o conteúdo relevante e a qualidade do site importam mais do que a extensão.
Escolha .casino se você quiser um nome que coincida claramente com uma marca ou site relacionado ao cassino. Escolha .com se você quiser a mais ampla familiaridade ou se seu público espera um domínio de propósito geral.
Qualquer um pode registrar um domínio .casino. É um domínio aberto sem requisitos gerais de elegibilidade para os registrantes.
Sim, as regras padrão de domínio ainda se aplicam, incluindo limites de caracteres permitidos e evitando nomes inválidos. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro, portanto, nem todas as palavras estão disponíveis.
Na Hostinger, um domínio .casino custa R$ 46,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 973,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.