Venda mais equipamento aos amantes da fotografia com um domínio .camera
R$372,99/anoR$71,991º anoPara o primeiro ano
Economize 81%
Saiba mais sobre o domínio .camera
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .camera.
O que é um .camera domínio?
.camera é um domínio genérico de nível superior para sites e serviços relacionados com câmeras. Não tem limites especiais de elegibilidade, por isso é adequado para fotógrafos, videógrafos, lojas de equipamentos e projetos de mídia.
Para quem é um domínio .camera?
Um domínio .camera funciona bem para fotógrafos, videógrafos, varejistas de câmeras e sites de revisão de equipamentos que desejam um endereço web claro e memorável. É um ajuste prático para portfólios, páginas de produtos e sites de projetos.
Por que escolher um domínio .camera?
Um domínio .camera ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e dá a sua marca um endereço web claro e relevante. Ele suporta reconhecimento, confiança e fácil utilização entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .camera
TLD
.camera
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .camera
O que significa um domínio .camera?
Um domínio .camera diz às pessoas que seu site é sobre câmeras, fotografia ou equipamento de vídeo. Foi criado para esse tópico, e hoje é comumente usado por fotógrafos, revisores e vendedores de equipamentos.
Um domínio .camera é confiável?
Sim. Um domínio .camera é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de busca como outras extensões.
.camera é um bom domínio?
Sim, se o seu site é focado em câmeras, fotos ou conteúdo de vídeo. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .camera ou .com?
Escolha .camera se você quiser um nome que coincida claramente com um site relacionado à câmera ou se a versão .com já está tomada. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer o uso geral mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .camera?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .camera. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem regras especiais de elegibilidade.
Existem restrições nos domínios .camera?
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, e nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis. Alguns nomes também podem ser bloqueados pelo registro.
Quanto custa um domínio .camera?
Na Hostinger, um domínio .camera custa R$ 71,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.