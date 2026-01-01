Venda mais equipamento aos amantes da fotografia com um domínio .camera

R$372,99/anoR$71,991º ano
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Para o primeiro ano
.camera

Saiba mais sobre o domínio .camera

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .camera.

O que é um .camera domínio?

.camera é um domínio genérico de nível superior para sites e serviços relacionados com câmeras. Não tem limites especiais de elegibilidade, por isso é adequado para fotógrafos, videógrafos, lojas de equipamentos e projetos de mídia.

Para quem é um domínio .camera?

Um domínio .camera funciona bem para fotógrafos, videógrafos, varejistas de câmeras e sites de revisão de equipamentos que desejam um endereço web claro e memorável. É um ajuste prático para portfólios, páginas de produtos e sites de projetos.

Por que escolher um domínio .camera?

Um domínio .camera ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e dá a sua marca um endereço web claro e relevante. Ele suporta reconhecimento, confiança e fácil utilização entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .camera

TLD
.camera
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .camera

Um domínio .camera diz às pessoas que seu site é sobre câmeras, fotografia ou equipamento de vídeo. Foi criado para esse tópico, e hoje é comumente usado por fotógrafos, revisores e vendedores de equipamentos.
Sim. Um domínio .camera é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de busca como outras extensões.
Sim, se o seu site é focado em câmeras, fotos ou conteúdo de vídeo. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então a relevância e o conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .camera se você quiser um nome que coincida claramente com um site relacionado à câmera ou se a versão .com já está tomada. Escolha .com se seu público espera a extensão mais familiar ou você quer o uso geral mais amplo.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .camera. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem regras especiais de elegibilidade.
Sim. O nome deve seguir regras padrão de domínio, e nomes reservados ou premium podem não estar disponíveis. Alguns nomes também podem ser bloqueados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .camera custa R$ 71,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 372,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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