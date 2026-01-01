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R$224,99/anoR$27,991º ano
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Para o primeiro ano
.builders

Saiba mais sobre o domínio .builders

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .builders.

O que é um domínio .builders?

.builders é um domínio genérico de nível superior aberto a qualquer pessoa. É comumente usado por sites de construção, fabricantes e projetos, sem restrições geográficas ou de elegibilidade especiais.

Para quem é um domínio .builders?

Um domínio .builders funciona bem para empresas de construção, contratados, empresas de arquitetura, desenvolvedores e equipes de renovação que querem um endereço web claro e profissional para apresentar projetos, serviços e experiência.

Por que escolher um domínio .builders?

Um domínio .builders ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e torna a sua marca mais fácil de lembrar. Também suporta uma presença clara e profissional em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .builders

TLD
.builders
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .builders

Um domínio .builders assinala um foco na construção, construção ou fabricação de coisas. Hoje, é comumente usado por contratados, fabricantes e equipes que querem um endereço web específico de indústria clara.
Sim. .builders é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outros TLDs, é gerenciado através de um registro oficial.
Sim, se o seu site é sobre construção, renovação, design ou outro serviço relacionado ao edifício. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Escolha .builders se quiser um nome que corresponda claramente ao seu comércio, projeto ou nicho e um .com adequado não está disponível. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser o reconhecimento mais amplo.
Qualquer um pode registrar um domínio .builders. Geralmente é aberto sem regras especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Os nomes devem usar caracteres válidos e não podem ser reservados ou já registrados, e o registro pode bloquear alguns termos protegidos.
Na Hostinger, um domínio .builders custa R$ 27,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 224,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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