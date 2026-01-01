Ganhe mais trabalho residencial e comercial com um domínio .builders
R$224,99/anoR$27,991º anoPara o primeiro ano
Economize 88%
Saiba mais sobre o domínio .builders
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .builders.
O que é um domínio .builders?
.builders é um domínio genérico de nível superior aberto a qualquer pessoa. É comumente usado por sites de construção, fabricantes e projetos, sem restrições geográficas ou de elegibilidade especiais.
Para quem é um domínio .builders?
Um domínio .builders funciona bem para empresas de construção, contratados, empresas de arquitetura, desenvolvedores e equipes de renovação que querem um endereço web claro e profissional para apresentar projetos, serviços e experiência.
Por que escolher um domínio .builders?
Um domínio .builders ajuda os visitantes a entender rapidamente o foco do seu site e torna a sua marca mais fácil de lembrar. Também suporta uma presença clara e profissional em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .builders
TLD
.builders
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .builders
O que significa um domínio .builders?
Um domínio .builders assinala um foco na construção, construção ou fabricação de coisas. Hoje, é comumente usado por contratados, fabricantes e equipes que querem um endereço web específico de indústria clara.
Um domínio .builders é confiável?
Sim. .builders é um domínio de nível superior válido e funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. Como outros TLDs, é gerenciado através de um registro oficial.
.builders é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre construção, renovação, design ou outro serviço relacionado ao edifício. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então relevância e conteúdo importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .builders ou .com?
Escolha .builders se quiser um nome que corresponda claramente ao seu comércio, projeto ou nicho e um .com adequado não está disponível. Escolha .com se o seu público esperar a extensão mais familiar ou se quiser o reconhecimento mais amplo.
Quem pode registrar um domínio .builders?
Qualquer um pode registrar um domínio .builders. Geralmente é aberto sem regras especiais de elegibilidade para indivíduos ou empresas.
Existem restrições nos domínios .builders?
Os nomes devem usar caracteres válidos e não podem ser reservados ou já registrados, e o registro pode bloquear alguns termos protegidos.
Quanto custa um domínio .builders?
Na Hostinger, um domínio .builders custa R$ 27,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 224,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.