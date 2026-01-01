Construa o destino de bingo com um domínio .bingo

R$340,99/anoR$49,991º ano
Economize 85%
Para o primeiro ano
.bingo

Saiba mais sobre o domínio .bingo

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .bingo.

O que é um domínio .bingo?

.bingo é um domínio genérico de nível superior criado para sites relacionados ao bingo e usos mais amplos divertidos ou comunitários. Não tem restrições de elegibilidade pública conhecidas, mas é menos comum do que extensões padrão.

Para quem é um domínio .bingo?

Um domínio .bingo funciona bem para anfitriões de jogos, marcas de entretenimento, organizadores de eventos e grupos comunitários que executam noites de bingo ou promoções. Ajuda a criar um endereço web claro e memorável para projetos divertidos e focados em eventos.

Por que escolher um domínio .bingo?

Um domínio .bingo ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e dá a sua marca um endereço web claro e memorável. Ele pode suportar o uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .bingo

TLD
.bingo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

Explore outras extensões de domínio

.com.br

O que os clientes brasileiros esperam

R$64,99R$1/1º ano
Ver disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

R$94,99R$0,01/1º ano
Ver disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

R$179,99R$2,99/1º ano
Ver disponibilidade

.io

O domínio que toda startup deseja.

R$388,99R$165,99/1º ano
Ver disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$87,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

R$98,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que você faz de melhor.

R$165,99R$15,99/1º ano
Ver disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

R$134,99R$10,99/1º ano
Ver disponibilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .bingo

.bingo é uma extensão de domínio genérica que pode sinalizar jogos, eventos, prêmios ou uma identidade de marca lúdica. Hoje em dia é frequentemente usada para sites ligados ao bingo, entretenimento ou campanhas memoráveis.
Sim. É um domínio de nível superior válido e funciona como outros domínios em navegadores, e-mail e pesquisa. Como qualquer extensão, a confiança também depende do site e de quem o opera.
Sim, se seu nome, marca ou conteúdo se conecta a bingo, jogos ou um tema divertido. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .bingo se você quiser um endereço específico, temático que corresponda ao seu público ou projeto. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar e reconhecimento mais amplo para uso geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .bingo. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem uma regra de elegibilidade local ou baseada na indústria.
Sim. Como a maioria dos domínios, um nome .bingo deve usar caracteres permitidos e não pode ser um nome reservado ou já registrado. O registro também pode bloquear alguns termos técnicos ou protegidos.
Na Hostinger, um domínio .bingo custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 340,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.