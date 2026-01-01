Construa o destino de bingo com um domínio .bingo
R$340,99/anoR$49,991º anoPara o primeiro ano
Economize 85%
Saiba mais sobre o domínio .bingo
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .bingo.
O que é um domínio .bingo?
.bingo é um domínio genérico de nível superior criado para sites relacionados ao bingo e usos mais amplos divertidos ou comunitários. Não tem restrições de elegibilidade pública conhecidas, mas é menos comum do que extensões padrão.
Para quem é um domínio .bingo?
Um domínio .bingo funciona bem para anfitriões de jogos, marcas de entretenimento, organizadores de eventos e grupos comunitários que executam noites de bingo ou promoções. Ajuda a criar um endereço web claro e memorável para projetos divertidos e focados em eventos.
Por que escolher um domínio .bingo?
Um domínio .bingo ajuda os visitantes a entender seu site rapidamente e dá a sua marca um endereço web claro e memorável. Ele pode suportar o uso consistente entre sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .bingo
TLD
.bingo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .bingo
O que significa um domínio .bingo?
.bingo é uma extensão de domínio genérica que pode sinalizar jogos, eventos, prêmios ou uma identidade de marca lúdica. Hoje em dia é frequentemente usada para sites ligados ao bingo, entretenimento ou campanhas memoráveis.
Um domínio .bingo é confiável?
Sim. É um domínio de nível superior válido e funciona como outros domínios em navegadores, e-mail e pesquisa. Como qualquer extensão, a confiança também depende do site e de quem o opera.
.bingo é um bom domínio?
Sim, se seu nome, marca ou conteúdo se conecta a bingo, jogos ou um tema divertido. Os motores de busca tratam isso da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .bingo ou .com?
Escolha .bingo se você quiser um endereço específico, temático que corresponda ao seu público ou projeto. Escolha .com se você quiser a opção mais familiar e reconhecimento mais amplo para uso geral.
Quem pode registrar um domínio .bingo?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .bingo. É aberto a indivíduos, empresas e organizações sem uma regra de elegibilidade local ou baseada na indústria.
Existem restrições nos domínios .bingo?
Sim. Como a maioria dos domínios, um nome .bingo deve usar caracteres permitidos e não pode ser um nome reservado ou já registrado. O registro também pode bloquear alguns termos técnicos ou protegidos.
Quanto custa um domínio .bingo?
Na Hostinger, um domínio .bingo custa R$ 49,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 340,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.