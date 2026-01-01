Converta os caçadores de negócios em compradores leais com um domínio .bargains
R$191,99/anoR$71,991º anoPara o primeiro ano
Economize 63%
Saiba mais sobre o domínio .bargains
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .bargains.
O que é um domínio .bargains?
.bargains é um domínio genérico de nível superior para sites focados em negócios e ofertas de desconto. Ele não tem limites de registro importantes, então empresas e compradores podem usá-lo para sinalizar negócios, vendas ou poupanças.
Para quem é um domínio .bargains?
Um domínio .bargains funciona bem para sites de ofertas, blogs de cupons, varejistas de descontos e páginas de comparação que desejam destacar economias. É claramente adequado para projetos construídos em torno de ofertas, valor e compras focadas no preço.
Por que escolher um domínio .bargains?
Um domínio .bargains ajuda a tornar o foco do seu site claro de uma olhada, apoiando reconhecimento mais fácil e compartilhamento mais simples em busca, e-mail e marketing. Ele dá à sua marca um endereço web direto e prático que pode escalar com o seu negócio.
Informações de domínio para .bargains
TLD
.bargains
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .bargains
O que significa um domínio .bargains?
Um domínio .bargains geralmente sinaliza ofertas, descontos ou ofertas especiais. É comumente usado por lojas, sites de cupons e negócios focados em preços para deixar essa finalidade clara de uma olhada.
Um domínio .bargains é confiável?
Sim, um domínio .bargains é um domínio de nível superior válido e funciona como outras extensões de domínio. É suportado por navegadores padrão, sistemas de e-mail e motores de pesquisa porque tem um registro oficial.
.bargains é um bom domínio?
Sim, se o seu site se concentra em vendas, poupanças ou promoções. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outros domínios para SEO, então a qualidade e a relevância do conteúdo importam mais do que a extensão.
Devo escolher um domínio .bargains ou .com?
Escolha .bargains se você quiser que o endereço da web descreva ofertas ou descontos diretamente. Escolha .com se você quiser o reconhecimento mais amplo ou se seu nome preferido está disponível lá.
Quem pode registrar um domínio .bargains?
Qualquer um pode registrar um domínio .bargains. Não há nenhum requisito geral de presença local ou tipo de empresa para esta extensão.
Existem restrições nos domínios .bargains?
Sim, o nome deve seguir regras padrão de domínio, como usar caracteres permitidos e permanecer dentro dos limites de comprimento. Nomes reservados ou premium também podem não estar disponíveis, dependendo do registro.
Quanto custa um domínio .bargains?
Na Hostinger, um domínio .bargains custa R$ 71,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 191,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.