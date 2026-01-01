Execute seu negócio de leilões com um domínio .auction

R$230,99/anoR$16,991º ano
Economize 93%
Para o primeiro ano
.auction

Saiba mais sobre o domínio .auction

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .auction.

O que é um domínio .auction?

.auction é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados a leilões, incluindo mercados, serviços de licitação e revendedores. Não tem restrições geográficas e está aberto para uso geral.

Para quem é um domínio .action?

.auction funciona bem para casas de leilões, revendedores, colecionadores e organizadores de vendas de imóveis que precisam de uma maneira clara e confiável para listar lotes e impulsionar ofertas. Também é adequado para mercados de nicho e serviços de avaliação.

Por que escolher um domínio .auction?

Um domínio .auction torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando os visitantes a reconhecê-lo mais rapidamente e confiar no contexto. Ele também suporta marcação consistente em vários sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .auction

TLD
.auction
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Dicas

Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .auction

Um domínio .auction indica que um site está relacionado a leilões, licitações ou eventos de vendas. Originalmente foi criado para esse propósito, e hoje é comumente usado por leilões, mercados e vendedores.
Sim. .auction é um domínio de nível superior válido, apoiado por um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do proprietário do site e do conteúdo do que da própria extensão.
Sim, se o seu site se concentrar em leilões, licitações ou listas de revenda. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, portanto, relevância e conteúdo importam mais do que o final do domínio.
Escolha .auction se você quiser que o endereço da web corresponda claramente a um negócio ou projeto baseado em leilão. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo e o nome que você deseja está disponível.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .auction. É aberto a indivíduos, empresas e organizações, sem exigência de residência local.
Não há restrições especiais de uso para domínios .auction, mas as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres válidos, e os nomes reservados ou premium podem ter regras de registro separadas.
Na Hostinger, um domínio .auction custa R$ 16,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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