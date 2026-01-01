Execute seu negócio de leilões com um domínio .auction
R$230,99/anoR$16,991º anoPara o primeiro ano
Economize 93%
Saiba mais sobre o domínio .auction
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .auction.
O que é um domínio .auction?
.auction é um domínio genérico de nível superior para sites relacionados a leilões, incluindo mercados, serviços de licitação e revendedores. Não tem restrições geográficas e está aberto para uso geral.
Para quem é um domínio .action?
.auction funciona bem para casas de leilões, revendedores, colecionadores e organizadores de vendas de imóveis que precisam de uma maneira clara e confiável para listar lotes e impulsionar ofertas. Também é adequado para mercados de nicho e serviços de avaliação.
Por que escolher um domínio .auction?
Um domínio .auction torna o propósito do seu site claro de uma olhada, ajudando os visitantes a reconhecê-lo mais rapidamente e confiar no contexto. Ele também suporta marcação consistente em vários sites, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .auction
TLD
.auction
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
Explore outras extensões de domínio
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .auction
O que significa um domínio .auction?
Um domínio .auction indica que um site está relacionado a leilões, licitações ou eventos de vendas. Originalmente foi criado para esse propósito, e hoje é comumente usado por leilões, mercados e vendedores.
Um domínio .auction é confiável?
Sim. .auction é um domínio de nível superior válido, apoiado por um registro oficial, por isso funciona normalmente em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. A confiança depende mais do proprietário do site e do conteúdo do que da própria extensão.
.auction é um bom domínio?
Sim, se o seu site se concentrar em leilões, licitações ou listas de revenda. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, portanto, relevância e conteúdo importam mais do que o final do domínio.
Devo escolher um domínio .auction ou .com?
Escolha .auction se você quiser que o endereço da web corresponda claramente a um negócio ou projeto baseado em leilão. Escolha .com se você quiser a extensão mais familiar para um público amplo e o nome que você deseja está disponível.
Quem pode registrar um domínio .auction?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .auction. É aberto a indivíduos, empresas e organizações, sem exigência de residência local.
Existem restrições em domínios .auction?
Não há restrições especiais de uso para domínios .auction, mas as regras padrão de domínio ainda se aplicam. O nome deve usar caracteres válidos, e os nomes reservados ou premium podem ter regras de registro separadas.
Quanto custa um domínio .auction?
Na Hostinger, um domínio .auction custa R$ 16,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 230,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar a expiração, e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.