Preencha cada unidade mais rápido com um domínio .apartments
R$361,99/anoR$65,991º anoPara o primeiro ano
Economize 82%
Saiba mais sobre o domínio .apartments
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .apartments.
O que é um domínio .apartments?
.apartments é um domínio genérico de nível superior para sites imobiliários e relacionados ao aluguer. Não tem restrições geográficas gerais, e é comumente usado por listings de apartamentos, gestores de imóveis e empresas de habitação.
Para quem é um domínio .apartments?
Um domínio .apartments funciona bem para gestores de propriedades, comunidades de apartamentos, agentes imobiliários e plataformas de aluguer que querem um endereço web claro e específico para a indústria.
Por que escolher um domínio .apartments?
Um domínio .apartments ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta marcação clara e profissional em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.
Informações de domínio para .apartments
TLD
.apartments
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .apartments
O que significa um domínio .apartments?
Um domínio .apartments é um endereço web que termina para sites relacionados a apartamentos. É comumente usado por listas de propriedades, edifícios, proprietários e serviços de aluguer para mostrar que o site é sobre apartamentos.
Um domínio .apartments é confiável?
Sim. .apartments é um domínio de nível superior válido, por isso funciona como outras terminações de domínio em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É operado sob um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido.
.apartments é um bom domínio?
Sim, se o seu site é sobre apartamentos, alugueres ou anúncios de propriedades. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .apartments ou .com?
Escolha .apartments se você quiser um nome claro e específico para conteúdo focado em apartamentos e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público espera um endereço web mais amplo ou mais geral.
Quem pode registrar um domínio .apartments?
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .apartments. Ele não é limitado a um país específico, tipo de negócio ou grupo profissional.
Existem restrições nos domínios .apartments?
Regras padrão de domínio aplicam-se, como usar apenas letras, números e junções, e não começar ou terminar com uma junção. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro.
Quanto custa um domínio .apartments?
Na Hostinger, um domínio .apartments custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 361,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.