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.apartments

Saiba mais sobre o domínio .apartments

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .apartments.

O que é um domínio .apartments?

.apartments é um domínio genérico de nível superior para sites imobiliários e relacionados ao aluguer. Não tem restrições geográficas gerais, e é comumente usado por listings de apartamentos, gestores de imóveis e empresas de habitação.

Para quem é um domínio .apartments?

Um domínio .apartments funciona bem para gestores de propriedades, comunidades de apartamentos, agentes imobiliários e plataformas de aluguer que querem um endereço web claro e específico para a indústria.

Por que escolher um domínio .apartments?

Um domínio .apartments ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna sua marca mais fácil de lembrar. Ele suporta marcação clara e profissional em todo o seu site, e-mail e marketing à medida que seu negócio cresce.

Informações de domínio para .apartments

TLD
.apartments
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .apartments

Um domínio .apartments é um endereço web que termina para sites relacionados a apartamentos. É comumente usado por listas de propriedades, edifícios, proprietários e serviços de aluguer para mostrar que o site é sobre apartamentos.
Sim. .apartments é um domínio de nível superior válido, por isso funciona como outras terminações de domínio em navegadores, e-mail e motores de pesquisa. É operado sob um registro oficial, o que ajuda a mantê-lo reconhecido.
Sim, se o seu site é sobre apartamentos, alugueres ou anúncios de propriedades. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .apartments se você quiser um nome claro e específico para conteúdo focado em apartamentos e a versão .com não está disponível. Escolha .com se seu público espera um endereço web mais amplo ou mais geral.
Qualquer pessoa pode registrar um domínio .apartments. Ele não é limitado a um país específico, tipo de negócio ou grupo profissional.
Regras padrão de domínio aplicam-se, como usar apenas letras, números e junções, e não começar ou terminar com uma junção. Alguns nomes também podem ser reservados pelo registro.
Na Hostinger, um domínio .apartments custa R$ 65,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 361,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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