Ganhe mais clientes com um domínio .accountants

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Para o primeiro ano
.accountants

Saiba mais sobre o domínio .accountants

Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .accountants.

O que é um domínio .accountants?

.accountants é um domínio genérico de nível superior para profissionais de contabilidade, empresas e serviços relacionados. Não tem restrições geográficas e é usado principalmente para sinalizar um foco claro na indústria.

Para quem é um domínio .accountants?

Um domínio .accountants funciona bem para escritórios de contabilidade, consultores fiscais, contadores e consultores financeiros que desejam uma identidade online clara e profissional. É adequado para práticas focadas no cliente e empresas em crescimento.

Por que escolher um domínio .accountants?

Um domínio .accountants ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna seu negócio mais fácil de reconhecer. Ele suporta marcação clara em seu site, e-mail e marketing à medida que sua empresa cresce.

Informações de domínio para .accountants

TLD
.accountants
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

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Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
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Como garantir o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca

Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa

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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .accountants

.accountants é uma extensão de nicho para contadores e serviços de contabilidade. Ele indica claramente que o site é sobre contabilidade, finanças ou serviços profissionais relacionados.
Sim. .accountants é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios padrão. A confiança vem da maneira como você usa o site, também.
Sim, se o seu site é para um contador, escritório de contabilidade ou serviço relacionado à finanças. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Escolha .accountants se você quiser um nome que mostre instantaneamente seu campo e sua opção .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a escolha mais familiar para um público amplo.
.accountants está aberto a todos. Você não precisa ser um contador licenciado ou cumprir regras especiais de associação para registrá-lo.
Regras padrão de nomeação de domínio ainda se aplicam, como usar caracteres permitidos e evitar nomes muito longos. Alguns nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro, mas não existem restrições especiais de uso.
Na Hostinger, um domínio .accountants custa R$ 142,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 740,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.

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