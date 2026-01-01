Ganhe mais clientes com um domínio .accountants
R$740,99/anoR$142,991º anoPara o primeiro ano
Economize 81%
Saiba mais sobre o domínio .accountants
Uma visão geral rápida para te ajudar a escolher e registrar um domínio .accountants.
O que é um domínio .accountants?
.accountants é um domínio genérico de nível superior para profissionais de contabilidade, empresas e serviços relacionados. Não tem restrições geográficas e é usado principalmente para sinalizar um foco claro na indústria.
Para quem é um domínio .accountants?
Um domínio .accountants funciona bem para escritórios de contabilidade, consultores fiscais, contadores e consultores financeiros que desejam uma identidade online clara e profissional. É adequado para práticas focadas no cliente e empresas em crescimento.
Por que escolher um domínio .accountants?
Um domínio .accountants ajuda os visitantes a entender seu site de uma só vez e torna seu negócio mais fácil de reconhecer. Ele suporta marcação clara em seu site, e-mail e marketing à medida que sua empresa cresce.
Informações de domínio para .accountants
TLD
.accountants
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Grátis
Bloqueio do Registrador
DNSSEC
Taxa da ICANN
R$ 1,09
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
Não precisa saber programação
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteção de privacidade grátis
Página grátis para "em breve" ou "link na bio" do site
Preços competitivos
Dicas
Como garantir o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca
Use o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de pesquisa.
2. Nomes curtos
Nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífens, números, gírias e palavras difíceis de soletrar.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão que se adeque ao seu público, seja ele local ou global.
5. Aja rápido
Os melhores domínios são vendidos rapidamente — pesquise e garanta o seu hoje mesmo.Iniciar pesquisa
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .accountants
O que significa um domínio .accountants?
.accountants é uma extensão de nicho para contadores e serviços de contabilidade. Ele indica claramente que o site é sobre contabilidade, finanças ou serviços profissionais relacionados.
Um domínio .accountants é confiável?
Sim. .accountants é um domínio de nível superior válido com um registro oficial, por isso funciona em navegadores, e-mail e motores de pesquisa como outros domínios padrão. A confiança vem da maneira como você usa o site, também.
.accountants é um bom domínio?
Sim, se o seu site é para um contador, escritório de contabilidade ou serviço relacionado à finanças. Os motores de busca tratam-no da mesma forma que outras extensões para SEO, então o conteúdo e a relevância importam mais do que o final.
Devo escolher um domínio .accountants ou um domínio .com?
Escolha .accountants se você quiser um nome que mostre instantaneamente seu campo e sua opção .com não está disponível. Escolha .com se você quiser a escolha mais familiar para um público amplo.
Quem pode registrar um domínio .accountants?
.accountants está aberto a todos. Você não precisa ser um contador licenciado ou cumprir regras especiais de associação para registrá-lo.
Existem restrições nos domínios .accountants?
Regras padrão de nomeação de domínio ainda se aplicam, como usar caracteres permitidos e evitar nomes muito longos. Alguns nomes reservados podem ser bloqueados pelo registro, mas não existem restrições especiais de uso.
Quanto custa um domínio .accountants?
Na Hostinger, um domínio .accountants custa R$ 142,99 para o primeiro ano. Depois disso, a taxa de renovação é R$ 740,99/ano. Como a Hostinger é um registrador credenciado pela ICANN, seu domínio é gerenciado com segurança. A renovação automática ajuda a evitar o vencimento e o suporte está disponível 24/7. Você também pode transferir seu domínio para a Hostinger a qualquer momento.