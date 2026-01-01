Obtenha ajuda instantânea do Hostinger Agent, seu agente de suporte de IA

A Hostinger Agent lida com mais de 45 mil conversas diárias – gerenciando serviços, escrevendo postagens no blog e migrando sites – tudo através de uma conversa simples.
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Seu atalho para o que você precisa

O Hostinger Agent está com você em todos os produtos da Hostinger, mesmo no seu telefone – apenas diga o que você precisa.

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Gerenciar sites, bancos de dados e ferramentas.
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Por que o Hostinger Agent é um mudador de jogo

Mais de 500 ações — e aumentando cada vez mais

O Hostinger Agent realiza mais de 500 ações de nível de administrador, incluindo migrações de sites, backups e verificações de estado do servidor.
A Hostinger Agent lida com 85% das interações de suporte em toda a Hostinger, com uma pontuação média de satisfação do cliente de 77%.
Hostinger Agent responde a perguntas em apenas 9 segundos em média, fazendo o trabalho de cerca de 800 especialistas.
A Hostinger Agent vai economizar mais de 14 milhões de euros este ano. Isso nos permite continuar oferecendo serviços de qualidade a alguns dos preços mais baixos do mercado.

Prefira o WhatsApp? O agente da Hostinger está lá

Tenha ajuda com planos, configuração e solução de problemas direto no aplicativo que você já usa.
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Junte-se a milhões de clientes satisfeitos

O Agente Hostinger entendeu minha preocupação rapidamente e forneceu orientações claras, passo a passo que resolveram meu problema sem qualquer confusão.

Anas Rk

Anas Rk

O agente Hostinger, seu suporte de IA, é excelente. Na verdade, prefiro falar com uma pessoa porque não me sinto apressada.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Seu assistente de IA Hostinger Agent é MUITO útil. Em vez de me referir a infinitos documentos de ajuda, ele realmente faz coisas na minha conta. É como ter um administrador de sistema júnior em chamada.

Philip

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Basta dizer ao Agente Hostinger e considerar isso feito

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Agente Hostinger FAQs

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o nosso agente de suporte ao cliente AI Hostinger Agent.

Kodee é o agente de suporte com IA da Hostinger – criado para gerenciar seus sites e serviços por meio de um chat simples. Ele executa mais de 500 ações de nível administrativo, desde a migração de sites e a criação de backups até o gerenciamento de registros DNS e a verificação da integridade do servidor. Saiba mais sobre o Kodee.

O Kodee funciona em todo o ecossistema Hostinger – hospedagem web, WordPress, VPS, Criador de Sites, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domínios e pagamentos. Seja qual for a sua necessidade, o Kodee está aqui para ajudar.

Ambos – mas o que diferencia o Hostinger Agent é que ele toma medidas. Em vez de apontar para um documento de ajuda, o Hostinger Agent conecta domínios, atualiza as configurações do DNS, instala plugins e muito mais, diretamente na sua conta.

Sim. O Hostinger Agent está disponível onde quer que você acesse o Hostinger – incluindo no celular e até mesmo no WhatsApp – para que a ajuda instantânea esteja sempre a uma mensagem de distância, onde quer que você esteja trabalhando.

O Hostinger Agent lida com 85% das interações de suporte de forma independente. Para qualquer coisa fora de seu alcance, ele conecta você com um especialista humano para que você nunca fique sem uma resolução.

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