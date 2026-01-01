ডিপসিক হারনেস
এক ক্লিকে ডিপসিক হারনেস স্থাপন করুন
আপনার জন্য উপযুক্ত ডিপসিক হারনেস প্ল্যানটি বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
গভীরতর বিশ্লেষণের জন্য আরও উন্নত কর্মপ্রক্রিয়া
আপনার ডিপসিক হারনেসের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
উন্নত নিরাপত্তা
ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে যেকোনো ক্ষতিকারক ফাইল শনাক্ত করুন। ডিডিওএস সুরক্ষা এবং একটি বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল দিয়ে আপনার সার্ভার সুরক্ষিত করুন। একটি ডেডিকেটেড আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করুন।
সেরা পারফরম্যান্স
আপনার সার্ভারটি এএমডি ইপিক (AMD EPYC) প্রসেসর এবং এনভিএমই এসএসডি (NVMe SSD) স্টোরেজে চলবে এবং আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ৩০০ এমবি/এস (300 Mb/s) গতির পরিকাঠামো পাবেন। যদি আপনার আরও ভিপিএস (VPS) রিসোর্সের প্রয়োজন হয়, তবে কয়েকটি ক্লিকেই যেকোনো সময় আপগ্রেড করতে পারবেন।
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বেরিয়ে আসার একটি উপায়
আপনার Deepseek Harness-কে সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস দিয়ে আপনার ইচ্ছামতো কনফিগার করুন। কোনো বড় পরিবর্তন করার আগে, একটি ফ্রি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট নিন। প্রয়োজনে, সর্বশেষ ফ্রি অটোমেটিক ব্যাকআপ ব্যবহার করে আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।
উন্নত নিরাপত্তা
ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে যেকোনো ক্ষতিকারক ফাইল শনাক্ত করুন। ডিডিওএস সুরক্ষা এবং একটি বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল দিয়ে আপনার সার্ভার সুরক্ষিত করুন। একটি ডেডিকেটেড আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করুন।
সেরা পারফরম্যান্স
আপনার সার্ভারটি এএমডি ইপিক (AMD EPYC) প্রসেসর এবং এনভিএমই এসএসডি (NVMe SSD) স্টোরেজে চলবে এবং আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ৩০০ এমবি/এস (300 Mb/s) গতির পরিকাঠামো পাবেন। যদি আপনার আরও ভিপিএস (VPS) রিসোর্সের প্রয়োজন হয়, তবে কয়েকটি ক্লিকেই যেকোনো সময় আপগ্রেড করতে পারবেন।
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বেরিয়ে আসার একটি উপায়
আপনার Deepseek Harness-কে সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস দিয়ে আপনার ইচ্ছামতো কনফিগার করুন। কোনো বড় পরিবর্তন করার আগে, একটি ফ্রি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট নিন। প্রয়োজনে, সর্বশেষ ফ্রি অটোমেটিক ব্যাকআপ ব্যবহার করে আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।
ডিপসিক হারনেস, যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger-এর সবকিছুই সাবলীল এবং দারুণ, বিশেষ করে AI চ্যাটবট + সরাসরি প্রতিনিধি (human chat), যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর তাদের VPS তো একদম অসাধারণ, কোনো উত্থান-পতন নেই। ডেভেলপার টিম এবং এর সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। এভাবেই এগিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পাওয়া গেল যারা সব ঠিকঠাকভাবে করে! সাশ্রয়ী মূল্য। দারুণ একটি পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সহায়তা। নির্ভরযোগ্য। সব মিলিয়ে একদম সুদৃঢ় অনুভূতি দেয়।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করেছিলাম এবং আমি তাদের সেবায় অত্যন্ত মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার এবং অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য Carla আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি খুব ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যে সেবাগুলো ব্যবহার করি তাতে আমি খুব খুশি। চমৎকার VPS সেটআপ এবং মূল্য পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এটি অন্য অনেক জায়গার মতো ততোটা ব্যয়বহুল নয়।