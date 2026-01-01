68 % পর্যন্ত ছাড়

ডিপসিক হারনেস

এক ক্লিকে ডিপসিক হারনেস স্থাপন করুন

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ
ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
হোস্টিঙ্গার এজেন্ট এআই সহকারী
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
ডিপসিক হারনেস

আপনার জন্য উপযুক্ত ডিপসিক হারনেস প্ল্যানটি বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳1,369/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳1,639/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳3,289/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳6,019/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳1,369/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳1,639/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳3,289/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳6,019/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
AI ওয়েব টার্মিনাল
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
AI ওয়েব টার্মিনাল
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম প্রদান করতে হয়। মাসিক রেটটি মূলত প্ল্যানের মোট মূল্যকে প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে হিসাব করা হয়েছে।

গভীরতর বিশ্লেষণের জন্য আরও উন্নত কর্মপ্রক্রিয়া

ডিপসিক হারনেস একটি ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক, যার প্রতিটি সক্ষমতাই একটি প্লাগইন। মডেল, টুল, স্কিল, এমনকি অন্যান্য কোডিং এজেন্টও অদলবদল ও পুনর্গঠন করা যায়, যা আপনাকে মূল কাঠামোতে হাত না দিয়েই আপনার এআই এজেন্টগুলো কীভাবে তৈরি ও পরিচালিত হবে তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।

ভিপিএস-এ ডিপসিক হারনেস চালালে আপনি রিসোর্সের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন এবং প্রজেক্টের প্রয়োজন অনুযায়ী সক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারেন। এই সেটআপটি একাধিক বিশ্লেষণের জন্য ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে এবং সময়ের সাথে সাথে ওয়ার্কলোড নিরাপদে পরিচালনা করা সহজ করে তোলে।
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ডিপসিক হারনেস

আপনার ডিপসিক হারনেসের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

আপনার Deepseek Harness এজেন্টদেরকে নির্দিষ্ট রিসোর্স দিন, যাতে তারা আপনার প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স ও নিয়ন্ত্রণের সাথে আরও ভারী কাজের চাপ চালাতে পারে।

উন্নত নিরাপত্তা

ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে যেকোনো ক্ষতিকারক ফাইল শনাক্ত করুন। ডিডিওএস সুরক্ষা এবং একটি বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল দিয়ে আপনার সার্ভার সুরক্ষিত করুন। একটি ডেডিকেটেড আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করুন।

ডিপসিক হারনেস

সেরা পারফরম্যান্স

আপনার সার্ভারটি এএমডি ইপিক (AMD EPYC) প্রসেসর এবং এনভিএমই এসএসডি (NVMe SSD) স্টোরেজে চলবে এবং আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ৩০০ এমবি/এস (300 Mb/s) গতির পরিকাঠামো পাবেন। যদি আপনার আরও ভিপিএস (VPS) রিসোর্সের প্রয়োজন হয়, তবে কয়েকটি ক্লিকেই যেকোনো সময় আপগ্রেড করতে পারবেন।

ডিপসিক হারনেস

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বেরিয়ে আসার একটি উপায়

আপনার Deepseek Harness-কে সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস দিয়ে আপনার ইচ্ছামতো কনফিগার করুন। কোনো বড় পরিবর্তন করার আগে, একটি ফ্রি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট নিন। প্রয়োজনে, সর্বশেষ ফ্রি অটোমেটিক ব্যাকআপ ব্যবহার করে আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।

ডিপসিক হারনেস

উন্নত নিরাপত্তা

ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে যেকোনো ক্ষতিকারক ফাইল শনাক্ত করুন। ডিডিওএস সুরক্ষা এবং একটি বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল দিয়ে আপনার সার্ভার সুরক্ষিত করুন। একটি ডেডিকেটেড আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করুন।

ডিপসিক হারনেস

সেরা পারফরম্যান্স

আপনার সার্ভারটি এএমডি ইপিক (AMD EPYC) প্রসেসর এবং এনভিএমই এসএসডি (NVMe SSD) স্টোরেজে চলবে এবং আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ৩০০ এমবি/এস (300 Mb/s) গতির পরিকাঠামো পাবেন। যদি আপনার আরও ভিপিএস (VPS) রিসোর্সের প্রয়োজন হয়, তবে কয়েকটি ক্লিকেই যেকোনো সময় আপগ্রেড করতে পারবেন।

ডিপসিক হারনেস

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং বেরিয়ে আসার একটি উপায়

আপনার Deepseek Harness-কে সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস দিয়ে আপনার ইচ্ছামতো কনফিগার করুন। কোনো বড় পরিবর্তন করার আগে, একটি ফ্রি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট নিন। প্রয়োজনে, সর্বশেষ ফ্রি অটোমেটিক ব্যাকআপ ব্যবহার করে আপনার ডেটা পুনরুদ্ধার করুন।

ডিপসিক হারনেস

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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স্থানীয় স্থাপনা। বিশ্বব্যাপী নাগাল

আপনার অডিয়েন্সের যতটা সম্ভব কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিয়ে লোডিং স্পিড বুস্ট করুন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।

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ডিপসিক হারনেস, যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger-এর সবকিছুই সাবলীল এবং দারুণ, বিশেষ করে AI চ্যাটবট + সরাসরি প্রতিনিধি (human chat), যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর তাদের VPS তো একদম অসাধারণ, কোনো উত্থান-পতন নেই। ডেভেলপার টিম এবং এর সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। এভাবেই এগিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পাওয়া গেল যারা সব ঠিকঠাকভাবে করে! সাশ্রয়ী মূল্য। দারুণ একটি পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সহায়তা। নির্ভরযোগ্য। সব মিলিয়ে একদম সুদৃঢ় অনুভূতি দেয়।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করেছিলাম এবং আমি তাদের সেবায় অত্যন্ত মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার এবং অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য Carla আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি খুব ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যে সেবাগুলো ব্যবহার করি তাতে আমি খুব খুশি। চমৎকার VPS সেটআপ এবং মূল্য পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এটি অন্য অনেক জায়গার মতো ততোটা ব্যয়বহুল নয়।

Kodee-র সাথে আরও স্মার্টলি কাজ করুন

Kodee – আপনার ফ্রেন্ডলি AI অ্যাসিস্ট্যান্ট – যেকোনো VPS-সম্পর্কিত প্রশ্নে আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছে।

AI এজেন্ট সর্বদা চালু এবং কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই অ্যাভেইলেবল থাকে, যা সমস্ত VPS ম্যানেজমেন্ট টাস্কে সাহায্য করে। আপনি কোনো এরর ফিক্স করছেন, ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন বা ডেটা ম্যানেজ করছেন—যাই হোক না কেন, AI এজেন্ট প্রসেসটিকে সহজ করে এবং সাধারণ প্রম্পটগুলোকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে পরিণত করে আপনার সময় বাঁচায়।
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ডিপসিক হারনেস

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি ঝুঁকিমুক্তভাবে ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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ডিপসিক হারনেস ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডিপসিক হারনেস পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানুন।
DeepSeek Harness হলো একটি ওপেন-সোর্স এজেন্ট হারনেস যা এআই এজেন্টদের জন্য একটি প্লাগইন-ভিত্তিক রানটাইম প্রদান করে, বিশেষ করে কোডিং এবং অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোর জন্য। একটি ভিপিএস-এ, আপনি এর ওয়েব বা টার্মিনাল ইউআই চালাতে পারেন, DeepSeek-এর মতো এলএলএম প্রোভাইডারদের সংযুক্ত করতে পারেন, এবং কোড এডিটিং, প্রজেক্ট রিফ্যাক্টরিং, ডেটা প্রসেসিং এবং অন্যান্য এজেন্ট-চালিত ওয়ার্কফ্লোর মতো কাজের জন্য প্লাগইনগুলো অর্কেস্ট্রেট করতে পারেন।
ভিপিএস-এ ডিপসিক হারনেস চালালে আপনার এজেন্ট এনভায়রনমেন্ট সবসময় চালু থাকে, ফলে আপনার ল্যাপটপ অফলাইনে থাকলেও দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা কাজ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কফ্লো চলতে পারে। এছাড়াও, একটি ভিপিএস আপনার কনফিগারেশন, প্লাগইন এবং ওয়ার্কস্পেসগুলোকে একটি সহজলভ্য স্থানে কেন্দ্রীভূত করে, যা একাধিক ডিভাইস থেকে হারনেসটি অ্যাক্সেস করতে বা সুরক্ষিত সংযোগের মাধ্যমে সতীর্থদের সাথে সহযোগিতা করতে চাইলে বেশ সুবিধাজনক।
একটি VPS-এ সাধারণত আপনার রুট বা সুডো অ্যাক্সেস থাকে, ফলে আপনি সম্পূর্ণ DeepSeek Harness স্ট্যাক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন: Node.js ভার্সন, এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল, ফায়ারওয়াল রুল, প্রসেস ম্যানেজার এবং স্টোরেজ লেআউট। আপনি গিট সোর্স থেকে প্লাগইন পরিচালনা করতে পারেন, কাস্টম টুল ও মডেল এন্ডপয়েন্ট সংযুক্ত করতে পারেন এবং শেল, ক্রন, ডকার বা আপনার ওয়ার্কফ্লোর সাথে মেলে এমন অন্যান্য অর্কেস্ট্রেশন টুল ব্যবহার করে হারনেসকে কেন্দ্র করে সিস্টেম-লেভেল অটোমেশনের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন।
DeepSeek Harness-এর জন্য একটি VPS বেশ উপযুক্ত, কারণ এর মাধ্যমে আপনি আপনার এজেন্ট ওয়ার্কলোডের সাথে মিলিয়ে সিপিইউ, মেমরি এবং ডিস্ক প্রোফাইল বেছে নিতে পারেন এবং ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে সেগুলোকে স্কেল আপ করতে পারেন। আপনি systemd বা Docker-এর মতো টুল ব্যবহার করে হারনেস প্রসেসটিকে সুপারভাইজড রাখতে পারেন, রিকভারির জন্য স্ন্যাপশট ও ব্যাকআপ ব্যবহার করতে পারেন এবং এপিআই কলের ল্যাটেন্সি কমানোর জন্য সার্ভারটিকে আপনার মডেল এন্ডপয়েন্টগুলোর কাছাকাছি অঞ্চলে স্থাপন করতে পারেন।
এই সেটআপটি ডেভেলপার, ডেটা বিশেষজ্ঞ এবং ছোট দলগুলোর জন্য আদর্শ, যারা কোডিং ও অটোমেশন প্রোজেক্টের জন্য একটি স্থায়ী ও শেয়ারযোগ্য এআই হারনেস চান। এটি সেইসব পাওয়ার ইউজারদের জন্যও উপযুক্ত, যারা প্রায়শই একাধিক মেশিন থেকে কাজ করেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুনরাবৃত্তিযোগ্য পরিবেশ চান, অথবা এমন একটি কাস্টমাইজযোগ্য এজেন্ট ওয়ার্কস্পেস হোস্ট করতে চান যা সময়ের সাথে সাথে প্লাগইন এবং নতুন ওয়ার্কফ্লোর মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

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