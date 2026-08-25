ব্রেভো বনাম হোস্টিঙ্গার রিচ

Brevo-এর বিকল্প খুঁজছেন? Hostinger Reach হলো ছোট ব্যবসা এবং ক্রিয়েটরদের জন্য তৈরি একটি ইমেল মার্কেটিং টুল। দুটি টুল পাশাপাশি তুলনা করুন এবং আরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর সহজ উপায়টি খুঁজে নিন।
তুলনা দেখুনফ্রিতে শুরু করুন

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

কেন হোস্টিঙ্গার রিচ বেছে নেবেন?

আমরা Reach তৈরি করেছি ব্যস্ত ছোট ব্যবসার মালিকদের জন্য, মার্কেটিং টিমের জন্য নয়। কোনো ঝামেলাপূর্ণ সেটআপ নেই, নেই অগোছালো মেনু, শেখারও কোনো ঝক্কি নেই। শুধু সহজেই পেশাদার ও ব্র্যান্ড-সম্মত ইমেল তৈরি করুন, পাঠান এবং ট্র্যাক করুন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাম্পেইন চালু করুন

আপনি কী বলতে চান তা বর্ণনা করুন এবং Reach আপনার জন্য কপি, লেআউট এবং পাঠকগোষ্ঠীর খসড়া তৈরি করে দেবে। সম্পাদনা করুন, পাঠিয়ে দিন এবং আর কখনও খালি পৃষ্ঠার সম্মুখীন হবেন না।

প্রতিবার ইনবক্সে আসে

হোস্টিংগার নেমসার্ভারের মাধ্যমে, রিচ আপনার অথেন্টিকেশন সেট আপ করে এবং প্রতিটি ক্যাম্পেইন পাঠানোর আগে স্প্যামের ঝুঁকি ও ত্রুটির জন্য তা পরীক্ষা করে।

সবকিছু এক ড্যাশবোর্ডে

আপনার ওয়েবসাইট, ডোমেইন, ব্যবসায়িক ইমেল এবং ক্যাম্পেইন একটিমাত্র হোস্টিংগার অ্যাকাউন্ট থেকে চালান, কোনো অতিরিক্ত টুল সংযোগ বা পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই।

বৈশিষ্ট্য তুলনা

ছোট ব্যবসার ইমেল মার্কেটিংয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলোর ক্ষেত্রে ব্রেভো এবং হোস্টিংগার রিচের তুলনা নিচে দেওয়া হলো।
Hostinger Reach
ব্রেভো

নতুনদের জন্য সহজ সেটআপ

হ্যাঁ
আরও জানতে হবে

একই ড্যাশবোর্ডে সবকিছু

হ্যাঁ
না

CSV যোগাযোগ আমদানি

হ্যাঁ
হ্যাঁ

এআই ইমেল খসড়া তৈরি

হ্যাঁ
শুধুমাত্র অনুলিপি

এআই চিত্র তৈরি

হ্যাঁ
না

এক ক্লিকে গুণমান যাচাই

হ্যাঁ
না

ইমেইল টেমপ্লেট

Reach আপনার জন্য ব্র্যান্ডেড ইমেল তৈরি করে।
৫০টিরও বেশি টেমপ্লেট

ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ এডিটর

হ্যাঁ
হ্যাঁ

স্বয়ংক্রিয় ব্র্যান্ড স্টাইলিং

হ্যাঁ
হ্যাঁ

GDPR সাইনআপ ফর্ম

হ্যাঁ
হ্যাঁ

১০টিরও বেশি ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম প্লাগইন

হ্যাঁ
সীমিত

এআই বিল্ডার সাইনআপ সিঙ্ক

হ্যাঁ
না

এআই বিভাজন

হ্যাঁ
শুধুমাত্র সেরা প্ল্যান

স্বয়ংক্রিয় ইমেল প্রমাণীকরণ

হ্যাঁ
ম্যানুয়াল সেটআপ

স্মার্ট পাঠানোর সময়

হ্যাঁ
উচ্চতর পরিকল্পনায়

এক ক্লিকে তালিকা পরিষ্কার করা

হ্যাঁ
না

রিয়েল টাইম অ্যানালিটিক্স

হ্যাঁ
হ্যাঁ

ChatGPT এবং Claude ইন্টিগ্রেশন

এমসিপি শীঘ্রই আসছে
না

হোয়াটসঅ্যাপ প্রচারাভিযান

শীঘ্রই আসছে
হ্যাঁ

এসএমএস এবং ওয়েব পুশ

ইমেইল কেন্দ্রিক
হ্যাঁ

লেনদেনমূলক ইমেল

এখনও না
হ্যাঁ

অন্তর্নির্মিত CRM

এখনও না
হ্যাঁ

এ/বি পরীক্ষা

এখনও না
হ্যাঁ

স্বাগত এবং ফলো-আপ প্রবাহ

হ্যাঁ
হ্যাঁ

কার্ট এবং ক্রয় পরবর্তী ইমেল

হ্যাঁ
হ্যাঁ
ফ্রিতে শুরু করুন

*Date of comparison: August 25, 2026.

যখন ব্রেভো আরও উপযুক্ত হতে পারে
যদি ইমেল, এসএমএস, ওয়েব পুশ এবং সিআরএম-এর মতো আরও অনেক কিছুর একটি অংশ হয়, তবে ব্রেভো একটি শক্তিশালী বিকল্প। যারা তাদের ব্যবসার বাকি অংশের সাথে একই জায়গায় ইমেল রাখতে চান, তাদের জন্য রিচ উপযুক্ত। এটি হোস্টিংগারে আপনার সাইট, ডোমেইন এবং স্টোরের পাশাপাশি থাকে, তাই প্রথম দিন থেকেই সবকিছু একসাথে কাজ করে। আর যখন আপনার একটি ক্যাম্পেইনের প্রয়োজন হয়, তখন এর এআই আপনাকে দ্রুত একটি খসড়া তৈরি করতে সাহায্য করে, ফলে আপনাকে কখনও খালি পৃষ্ঠায় আটকে থাকতে হয় না।

ছোট ব্যবসার ইমেল মার্কেটিংয়ের জন্য তৈরি

আপনার দর্শক সংখ্যা বাড়ান

আপনার ব্যবহৃত ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম প্লাগইন ও এআই বিল্ডার সাইট থেকে CSV-এর মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট ইম্পোর্ট করুন এবং সাইনআপ সংগ্রহ করুন। আপনার তালিকা আপনাআপনিই বাড়তে থাকবে।

হারানো বিক্রয় পুনরুদ্ধার করুন

একটি স্টোর সংযুক্ত করেছেন? একবার অ্যাবানডনড কার্ট এবং পোস্ট-পারচেজ ইমেল সেট আপ করুন, এবং Reach আপনার হয়ে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠিয়ে দেবে, যার ফলে হারানো বিক্রি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

যা কাজ করে তা ট্র্যাক করুন

রিয়েল টাইমে ওপেন, ক্লিক এবং এনগেজমেন্ট ট্র্যাক করুন। এর জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট রিপোর্ট, যা আপনাকে দেখিয়ে দেবে এরপর কী পাঠাতে হবে এবং কোথায় আপনি ফলাফল আরও উন্নত করতে পারেন।

How many subscribers do you have?

সঠিক সময়ে ক্যাম্পেইন পাঠান
অতীতের ওপেন রেটের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট সেন্ডিং-কে সেরা সময়টি বেছে নিতে দিন
প্রতিটি ইনবক্সে প্রফেশনাল লুক বজায় রাখুন
AI, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এবং HTML এডিটরগুলোর মধ্যে সুইচ করুন
পাঠানোর আগে প্রতিটি সেন্ড আরও উন্নত করুন
পাঠানোর আগে আনলিমিটেড AI সাবজেক্ট লাইন এবং স্প্যাম চেক পান
এরপরে কী পাঠাতে হবে তা জানুন
আপনার নিশ এবং সিজন অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে ক্যাম্পেইন আইডিয়া পান
ওয়েলকাম ও সিকোয়েন্স ইমেইল
নতুন সাইনআপদের স্বাগত জানান এবং কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরে তাদের নার্চার করুন
শপার ও ক্রেতাদের ফিরিয়ে আনুন
অ্যাবানডনড কার্ট রিকভার করুন এবং কেনাকাটার পর অটোমেটিকভাবে ফলো-আপ করুন

প্রাপকের সংখ্যা

0-500
সবচেয়ে জনপ্রিয়

24 months

3 500 ইমেইল/মাস
68% ছাড়
629
199/মাস
বান্ডেল অফার
আপনার সাইট তৈরি করুন এবং অডিয়েন্স বাড়ান+ ৳249/মাস। ১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন এবং ২টি মেইলবক্স

12 months

259/মাস

1 মাস

629/মাস

প্রতি ২ বছরে বিল করা হয়

যেকোনো সময় বাতিল করুন

মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়

কী বেছে নেবেন বুঝতে পারছেন না?ফ্রিতে ট্রাই করুন · ১০০ রেসিপিয়েন্ট/মাস, ফিচারে লিমিটেড অ্যাক্সেস · পরবর্তীতে ৳119/মাস

ফ্রিতে শুরু করুন

প্রতি ২ বছরে বিল করা হয়

যেকোনো সময় বাতিল করুন

মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়

যুক্ত হোন লাখো সন্তুষ্ট কাস্টমারের সাথে

“Hostinger Reach-এর সাহায্যে, একাধিক টুল ব্যবহারের ঝামেলা ছাড়াই আমি লিড কালেক্ট করি, সেগমেন্ট করি এবং পাঠাই। সবকিছুই এক জায়গায় পাওয়া যায়।”

Image

Leonardo Amoyr

উদ্যোক্তা এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর

“Reach-এর দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিউজলেটার পাঠাতে পারি এবং আমার শিল্পে সত্যিকার অর্থে আগ্রহী এমন মানুষদের নিয়ে একটি প্রাইভেট ক্লাব তৈরি করতে পারি – এটি সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত।”

Image

Kim Keogh Creates

ইলাস্ট্রেটর / অল-অ্যারাউন্ড ক্রিয়েটিভ

“আগে থেকেই Hostinger-এর হোস্টিং আমার পছন্দ ছিল, কিন্তু Reach আমাকে আরও বেশি অবাক করেছে। AI আমার অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয় — একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হয় না। আমার অডিয়েন্সকে সেগমেন্ট করাও অবিশ্বাস্য রকমের সহজ। আমি হাইলি রিকমেন্ড করব।”

Image

Anthony O Connell

ব্যবসার মালিক

ব্রেভো বনাম হোস্টিঙ্গার রিচ সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হ্যাঁ, যদি আপনার মূল লক্ষ্য ইমেল হয়। Reach ছোট ব্যবসাগুলোকে কোনো মার্কেটিং টিম ছাড়াই দ্রুত পেশাদার ক্যাম্পেইন তৈরি ও পাঠাতে সাহায্য করে। আপনার যদি SMS, WhatsApp বা একটি বিল্ট-ইন CRM-এরও প্রয়োজন হয়, তবে Brevo আপনার জন্য বেশি উপযুক্ত।
হ্যাঁ। Brevo থেকে আপনার কন্টাক্টগুলো CSV ফাইল হিসেবে এক্সপোর্ট করুন, তারপর কয়েকটি ক্লিকেই Reach-এ ইম্পোর্ট করে সাথে সাথেই পাঠানো শুরু করুন।
না। Reach শুধুমাত্র স্প্যাম কার্যকলাপের জন্য অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করে, যেমন ফিশিং, স্ক্যাম, অবৈধ কন্টেন্ট বা কেনা কন্টাক্ট লিস্ট। আপনি যদি এমন ব্যক্তিদের ইমেল করেন যারা আপনার কাছ থেকে বার্তা পেতে আগ্রহী, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট নিরাপদ থাকবে এবং আপনার প্রয়োজনে ২৪/৭ লাইভ চ্যাট সাপোর্টও রয়েছে।
হ্যাঁ। Reach-এর আওতায় WooCommerce এবং Hostinger eCommerce-এর স্টোরগুলির জন্য ওয়েলকাম ও ফলো-আপ ফ্লো, সেইসাথে অ্যাবানডনড কার্ট এবং কেনাকাটার পরবর্তী ইমেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আপনি একটি ফ্রি ট্রায়াল দিয়ে শুরু করতে পারেন। Reach হোস্টিংগার ইকোসিস্টেমের ভেতরে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, এবং স্বয়ংক্রিয় ইমেল প্রমাণীকরণের মতো কিছু ফিচারের জন্য আপনার ডোমেইনে হোস্টিংগার নেমসার্ভার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।