ব্রেভো বনাম হোস্টিঙ্গার রিচ
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কেন হোস্টিঙ্গার রিচ বেছে নেবেন?
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বৈশিষ্ট্য তুলনা
*Date of comparison: August 25, 2026.
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প্রতি ২ বছরে বিল করা হয়
যেকোনো সময় বাতিল করুন
মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়
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“Hostinger Reach-এর সাহায্যে, একাধিক টুল ব্যবহারের ঝামেলা ছাড়াই আমি লিড কালেক্ট করি, সেগমেন্ট করি এবং পাঠাই। সবকিছুই এক জায়গায় পাওয়া যায়।”
“Reach-এর দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিউজলেটার পাঠাতে পারি এবং আমার শিল্পে সত্যিকার অর্থে আগ্রহী এমন মানুষদের নিয়ে একটি প্রাইভেট ক্লাব তৈরি করতে পারি – এটি সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত।”
“আগে থেকেই Hostinger-এর হোস্টিং আমার পছন্দ ছিল, কিন্তু Reach আমাকে আরও বেশি অবাক করেছে। AI আমার অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয় — একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হয় না। আমার অডিয়েন্সকে সেগমেন্ট করাও অবিশ্বাস্য রকমের সহজ। আমি হাইলি রিকমেন্ড করব।”