ActiveCampaign বনাম Hostinger Reach

ActiveCampaign এবং Hostinger Reach-এর মধ্যে কোনটি নেবেন তা নিয়ে দ্বিধায় আছেন? ActiveCampaign শক্তিশালী হলেও এটি মূলত মার্কেটিং টিমের জন্য তৈরি। Reach আপনার মতো ছোট ব্যবসার জন্য ইমেইল পাঠানো সহজ রাখে। নিচে দুটির তুলনা করুন।
তুলনা দেখুনফ্রিতে শুরু করুন

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

Reach পরিচালনা করা সহজ, পারিশ্রমিক ন্যায্য এবং শুরু করাও সহজ।

শেখার কোনো প্রয়োজন নেই

Reach তৈরি করা হয়েছে ব্যবসার মালিকদের জন্য, মার্কেটিং টিমের জন্য নয়। অটোমেশনের কোনো জটিল প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার প্রয়োজন নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাঠানো শুরু করুন।

আপনি যাদের ইমেল করেন তাদের জন্য অর্থ প্রদান করুন

আপনার পছন্দমতো যত খুশি কন্ট্যাক্ট সংরক্ষণ করুন। আপনার Reach প্ল্যানটি আপনার রিচ করা ব্যক্তিদের অনুসরণ করে, তাই বড় তালিকার জন্য অপ্রত্যাশিত কোনো বিল আসে না।

বিনামূল্যে শুরু করুন, প্রস্তুত হলে এগিয়ে যান।

পুরো এক বছরের জন্য Hostinger Reach বিনামূল্যে ব্যবহার করে দেখুন। আপনার দর্শকেরা পেইড প্ল্যানে গেলেই কেবল তা গ্রহণ করুন।

বৈশিষ্ট্য তুলনা

ছোট ব্যবসার ইমেল মার্কেটিংয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলোর ক্ষেত্রে ActiveCampaign এবং Hostinger Reach-এর মধ্যে তুলনা নিচে দেওয়া হলো।
Hostinger Reach
অ্যাক্টিভক্যাম্পেইন

নতুনদের জন্য সহজ সেটআপ

হ্যাঁ
শেখার কঠিন প্রক্রিয়া

ফ্রি-তে শুরু করুন

১ বছর ফ্রি
শুধুমাত্র ১৪ দিনের ট্রায়াল

একই ড্যাশবোর্ডে সবকিছু

হ্যাঁ
না

CSV যোগাযোগ আমদানি

হ্যাঁ
হ্যাঁ

প্রতি প্রাপকের জন্য অর্থ প্রদান করুন, প্রতি যোগাযোগের জন্য নয়।

হ্যাঁ
না

এআই ইমেল খসড়া তৈরি

হ্যাঁ
হ্যাঁ, সব প্ল্যানেই।

এক ক্লিকে গুণমান যাচাই

হ্যাঁ
না

ইমেইল টেমপ্লেট

Reach আপনার জন্য ব্র্যান্ডেড ইমেল তৈরি করে।
১৫০টিরও বেশি টেমপ্লেট

ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ এডিটর

হ্যাঁ
হ্যাঁ

স্বয়ংক্রিয় ব্র্যান্ড স্টাইলিং

হ্যাঁ
হ্যাঁ

GDPR সাইনআপ ফর্ম

হ্যাঁ
হ্যাঁ

১০টিরও বেশি ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম প্লাগইন

হ্যাঁ
সীমিত

এআই বিল্ডার সাইনআপ সিঙ্ক

হ্যাঁ
না

এআই বিভাজন

হ্যাঁ
এআই প্রস্তাবিত বা ম্যানুয়াল নিয়ম

স্বয়ংক্রিয় ইমেল প্রমাণীকরণ

হ্যাঁ
ম্যানুয়াল সেটআপ

স্মার্ট পাঠানোর সময়

হ্যাঁ
উচ্চতর পরিকল্পনায়

এক ক্লিকে তালিকা পরিষ্কার করা

হ্যাঁ
ম্যানুয়াল

রিয়েল টাইম অ্যানালিটিক্স

হ্যাঁ
হ্যাঁ

এসএমএস প্রচারাভিযান

ইমেইল কেন্দ্রিক
অ্যাড অন, প্লাস প্ল্যান

হোয়াটসঅ্যাপ প্রচারাভিযান

শীঘ্রই আসছে
পৃথক পরিশোধিত পরিকল্পনা

লেনদেনমূলক ইমেল

এখনও না
পোস্টমার্ক অ্যাড অন এর মাধ্যমে

ChatGPT এবং Claude ইন্টিগ্রেশন

এমসিপি শীঘ্রই আসছে
না

স্বাগত এবং ফলো-আপ প্রবাহ

হ্যাঁ
হ্যাঁ

কার্ট এবং ক্রয় পরবর্তী ইমেল

হ্যাঁ
হ্যাঁ

উন্নত অটোমেশন

মৌলিক
হ্যাঁ

অন্তর্নির্মিত CRM

এখনও না
হ্যাঁ

লিড স্কোরিং

এখনও না
CRM অ্যাড-অন প্রয়োজন

এ/বি পরীক্ষা

এখনও না
হ্যাঁ
ফ্রিতে শুরু করুন

*Date of comparison: August 25, 2026.

কখন ActiveCampaign আরও উপযুক্ত হতে পারে
আপনার কি উন্নত অটোমেশন, বিল্ট-ইন CRM, লিড স্কোরিং বা SMS প্রয়োজন? ActiveCampaign আরও গভীরে যায়, কিন্তু এটি শিখতে কিছুটা সময় লাগবে এবং খরচও বাড়বে। আপনি যদি সহজ ও দ্রুত ইমেল চান, তবে Reach একটি ভালো বিকল্প।

ছোট ব্যবসার ইমেল মার্কেটিংয়ের জন্য তৈরি

আপনার দর্শক সংখ্যা বাড়ান

আপনার ব্যবহৃত ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ম প্লাগইন ও এআই বিল্ডার সাইট থেকে CSV-এর মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট ইম্পোর্ট করুন এবং সাইনআপ সংগ্রহ করুন। আপনার তালিকা আপনাআপনিই বাড়তে থাকবে।

হারানো বিক্রয় পুনরুদ্ধার করুন

একটি স্টোর সংযুক্ত করেছেন? একবার অ্যাবানডনড কার্ট এবং পোস্ট-পারচেজ ইমেল সেট আপ করুন, এবং Reach আপনার হয়ে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠিয়ে দেবে, যার ফলে হারানো বিক্রি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

যা কাজ করে তা ট্র্যাক করুন

রিয়েল টাইমে ওপেন, ক্লিক এবং এনগেজমেন্ট ট্র্যাক করুন। এর জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট রিপোর্ট, যা আপনাকে দেখিয়ে দেবে এরপর কী পাঠাতে হবে এবং কোথায় আপনি ফলাফল আরও উন্নত করতে পারেন।

How many subscribers do you have?

সঠিক সময়ে ক্যাম্পেইন পাঠান
অতীতের ওপেন রেটের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট সেন্ডিং-কে সেরা সময়টি বেছে নিতে দিন
প্রতিটি ইনবক্সে প্রফেশনাল লুক বজায় রাখুন
AI, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এবং HTML এডিটরগুলোর মধ্যে সুইচ করুন
পাঠানোর আগে প্রতিটি সেন্ড আরও উন্নত করুন
পাঠানোর আগে আনলিমিটেড AI সাবজেক্ট লাইন এবং স্প্যাম চেক পান
এরপরে কী পাঠাতে হবে তা জানুন
আপনার নিশ এবং সিজন অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে ক্যাম্পেইন আইডিয়া পান
ওয়েলকাম ও সিকোয়েন্স ইমেইল
নতুন সাইনআপদের স্বাগত জানান এবং কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরে তাদের নার্চার করুন
শপার ও ক্রেতাদের ফিরিয়ে আনুন
অ্যাবানডনড কার্ট রিকভার করুন এবং কেনাকাটার পর অটোমেটিকভাবে ফলো-আপ করুন

প্রাপকের সংখ্যা

0-500
সবচেয়ে জনপ্রিয়

24 months

3 500 ইমেইল/মাস
68% ছাড়
629
199/মাস
বান্ডেল অফার
আপনার সাইট তৈরি করুন এবং অডিয়েন্স বাড়ান+ ৳249/মাস। ১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন এবং ২টি মেইলবক্স

12 months

259/মাস

1 মাস

629/মাস

প্রতি ২ বছরে বিল করা হয়

যেকোনো সময় বাতিল করুন

মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়

কী বেছে নেবেন বুঝতে পারছেন না?ফ্রিতে ট্রাই করুন · ১০০ রেসিপিয়েন্ট/মাস, ফিচারে লিমিটেড অ্যাক্সেস · পরবর্তীতে ৳119/মাস

ফ্রিতে শুরু করুন

প্রতি ২ বছরে বিল করা হয়

যেকোনো সময় বাতিল করুন

মূল্যের সাথে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত নয়

যুক্ত হোন লাখো সন্তুষ্ট কাস্টমারের সাথে

“Hostinger Reach-এর সাহায্যে, একাধিক টুল ব্যবহারের ঝামেলা ছাড়াই আমি লিড কালেক্ট করি, সেগমেন্ট করি এবং পাঠাই। সবকিছুই এক জায়গায় পাওয়া যায়।”

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Leonardo Amoyr

উদ্যোক্তা এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর

“Reach-এর দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিউজলেটার পাঠাতে পারি এবং আমার শিল্পে সত্যিকার অর্থে আগ্রহী এমন মানুষদের নিয়ে একটি প্রাইভেট ক্লাব তৈরি করতে পারি – এটি সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত।”

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Kim Keogh Creates

ইলাস্ট্রেটর / অল-অ্যারাউন্ড ক্রিয়েটিভ

“আগে থেকেই Hostinger-এর হোস্টিং আমার পছন্দ ছিল, কিন্তু Reach আমাকে আরও বেশি অবাক করেছে। AI আমার অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয় — একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হয় না। আমার অডিয়েন্সকে সেগমেন্ট করাও অবিশ্বাস্য রকমের সহজ। আমি হাইলি রিকমেন্ড করব।”

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Anthony O Connell

ব্যবসার মালিক

ActiveCampaign বনাম Hostinger Reach সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হ্যাঁ, যদি আপনি কোনো জটিল শেখার ঝামেলা ছাড়াই সহজ ও দ্রুত ইমেল পাঠাতে চান। Reach আপনাকে মিনিটের মধ্যে পেশাদার ক্যাম্পেইন তৈরি ও পাঠাতে সাহায্য করে। আপনার যদি উন্নত অটোমেশন, একটি বিল্ট-ইন CRM, বা লিড স্কোরিং-এর প্রয়োজন হয়, তবে ActiveCampaign আরও ভালো বিকল্প।
হ্যাঁ। Reach নতুনদের জন্য তৈরি এবং এটি দিয়ে আপনি মিনিটের মধ্যেই ইমেল পাঠানো শুরু করতে পারেন। ActiveCampaign শক্তিশালী, কিন্তু এর অটোমেশন বিল্ডারটি শেখা বেশ কঠিন, যা আয়ত্ত করতে অনেক ব্যবহারকারীর কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।
Reach আপনার সংরক্ষিত প্রতিটি কন্ট্যাক্টের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং প্রতি মাসে আপনি কতজনকে ইমেল করেন তার উপর ভিত্তি করে চার্জ করে। আপনার তালিকা অপ্রত্যাশিতভাবে মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াই বাড়তে পারে, এবং এর জন্য আলাদা কোনো অ্যাড-অন কেনার প্রয়োজন নেই।
হ্যাঁ। ActiveCampaign থেকে আপনার কন্ট্যাক্টগুলো একটি CSV ফাইল হিসেবে এক্সপোর্ট করুন, তারপর কয়েকটি ক্লিকেই সেগুলো Reach-এ ইম্পোর্ট করে সাথে সাথেই পাঠানো শুরু করুন।
হ্যাঁ। Reach-এর মধ্যে WooCommerce এবং Hostinger eCommerce-এর স্টোরগুলির জন্য ওয়েলকাম ও ফলো-আপ ফ্লো, সেইসাথে অ্যাবানডনড কার্ট এবং কেনাকাটার পরবর্তী ইমেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অ্যাডভান্সড ব্রাঞ্চিং ওয়ার্কফ্লো এবং একটি CRM-এর জন্য ActiveCampaign আরও গভীরে যায়।
আপনি একটি ফ্রি ট্রায়াল দিয়ে শুরু করতে পারেন। Reach হোস্টিংগার ইকোসিস্টেমের ভেতরে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, এবং স্বয়ংক্রিয় ইমেল প্রমাণীকরণের মতো কিছু ফিচারের জন্য আপনার ডোমেইনে হোস্টিংগার নেমসার্ভার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

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