এক ক্লিকে ল্যাগো স্থাপন করুন।
SaaS, ফিনটেক এবং অবকাঠামো কোম্পানিগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স মিটারিং এবং ব্যবহার-ভিত্তিক বিলিং প্ল্যাটফর্ম।
Lago-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Lago দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ল্যাগো হল একটি ওপেন-সোর্স মিটারিং এবং বিলিং প্ল্যাটফর্ম যা SaaS, ফিনটেক এবং অবকাঠামো সংস্থাগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের নমনীয়, ব্যবহার-ভিত্তিক মূল্যের প্রয়োজন। এটি রিয়েল-টাইম ইভেন্ট ইনজেশন, সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজমেন্ট, ইনভয়েস জেনারেশন এবং একটি ডেভেলপার-ফার্স্ট API সরবরাহ করে জটিল মূল্যের মডেলগুলিকে সমর্থন করার জন্য — প্রতি-সিট প্ল্যান থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েটেড, প্যাকেজ এবং শতাংশ টায়ার পর্যন্ত।
আপনার নিজস্ব VPS-এ ল্যাগো স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি গ্রাহক ইভেন্ট, ইনভয়েস এবং মূল্যের নিয়ম আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখে, হোস্টেড বিলিং টুলস দ্বারা চার্জ করা প্রতি-লেনদেন ফি সরিয়ে দেয় এবং আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট সম্মতি এবং পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ইন্টিগ্রেশন এবং ডেটা ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে দেয়।
Lago-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যবহার-ভিত্তিক বিলিং
এপিআই কল, সিট, জিবি, বা যেকোনো মেট্রিক অনুযায়ী চার্জ করুন, শুরু থেকে কাস্টম বিলিং পরিকাঠামো তৈরি না করেই।
রিয়েল-টাইম মিটারিং
গ্রাহকের ইভেন্টগুলি ঘটার সাথে সাথে গ্রহণ করুন এবং চালান ও ড্যাশবোর্ডের জন্য সঠিক ব্যবহারের ডেটা প্রদর্শন করুন।
নমনীয় মূল্য নির্ধারণ মডেল
একটি একক পরিকল্পনার মধ্যে ফ্ল্যাট, গ্র্যাজুয়েটেড, প্যাকেজ এবং শতাংশ স্তরগুলিকে একত্রিত করে যেকোনো মূল্য নির্ধারণের কৌশল তৈরি করুন।
চালান তৈরি
সাবস্ক্রিপশন সময়কাল এবং পরিমাপকৃত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিডিএফ চালান তৈরি করুন এবং রপ্তানি করুন।
ডেভেলপার-কেন্দ্রিক এপিআই
হোস্ট করা UI-এর পরিবর্তে একটি পরিষ্কার REST API এবং ওয়েবহুক-এর মাধ্যমে আপনার পণ্যে বিলিং একত্রিত করুন।
কেন Hostinger-এ Lago রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।