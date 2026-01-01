এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে InvenTree স্থাপন করুন।
স্টক, বিল অফ মেটেরিয়ালস এবং সরবরাহকারীর তথ্য ট্র্যাক করার জন্য ওপেন-সোর্স যন্ত্রাংশ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
InvenTree দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
InvenTree হলো একটি ওয়েব-ভিত্তিক ইনভেন্টরি এবং পার্টস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং টিমের জন্য তৈরি। এটি স্প্রেডশীট-ভিত্তিক ট্র্যাকিং এবং বিচ্ছিন্ন টুলগুলিকে একটি সমন্বিত সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে, যা স্টক স্তর, পার্টস ক্যাটালগ, বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস, সরবরাহকারীর তথ্য, ক্রয় আদেশ এবং বিক্রয় আদেশ এক জায়গায় পরিচালনা করে। একটি পরিষ্কার REST API এবং একটি এক্সটেনসিবল প্লাগইন আর্কিটেকচার দিয়ে তৈরি হওয়ায়, এটি বিদ্যমান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কফ্লোতে মানিয়ে যায়, টিমকে এর সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য করার পরিবর্তে।
আপনার VPS-এ InvenTree সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার পার্টস ডেটাবেস, সরবরাহকারীর মূল্য এবং প্রোডাকশন BOM গুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে — যা হার্ডওয়্যার প্রজেক্ট এবং প্রস্তুতকারকদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যারা কম্পোনেন্ট সোর্সিং ডেটাকে মালিকানাধীন হিসাবে বিবেচনা করে।
InvenTree-এর মূল ফিচারগুলো
উপকরণ তালিকা
জটিল অ্যাসেম্বলিগুলির জন্য বহু-স্তরীয় BOM সংজ্ঞায়িত করুন, স্বয়ংক্রিয় স্টক বরাদ্দ এবং ঘাটতি গণনা সহ উৎপাদন বিল্ডগুলি সঠিকভাবে পরিকল্পনা করার জন্য।
স্টক ট্র্যাকিং
একাধিক স্টোরেজ লোকেশন জুড়ে ইনভেন্টরির পরিমাণ ট্র্যাক করুন, প্রতিটি অংশের জন্য সম্পূর্ণ মুভমেন্ট হিস্টরি এবং কম স্টকের সতর্কতা সহ।
সরবরাহকারী ব্যবস্থাপনা
প্রতিটি অংশের সাথে সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারকের লিঙ্ক সংযুক্ত করুন, যার মধ্যে মূল্য স্তর, লিড টাইম এবং সরাসরি সংগ্রহ তুলনা করার জন্য অর্ডারের সর্বনিম্ন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত।
ক্রয় আদেশ
তৈরি থেকে ডেলিভারি পর্যন্ত ক্রয় আদেশ তৈরি এবং ট্র্যাক করুন, আগত চালানগুলি গ্রহণ করা হলে স্বয়ংক্রিয় স্টক আপডেট সহ।
REST API এবং প্লাগইন
একটি সম্পূর্ণ REST API এবং প্লাগইন সিস্টেম ইনভেন্ট্রিকে বারকোড স্ক্যানার, লেবেল প্রিন্টার, ইআরপি সিস্টেম এবং কাস্টম অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো-এর সাথে সংযুক্ত করে।
বিক্রয় আদেশ
গ্রাহকের অর্ডার পরিচালনা করুন এবং স্টক পূরণের জন্য বরাদ্দ করুন, একটি পৃথক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট টুল ছাড়াই বিক্রয় এবং ইনভেন্টরি সিঙ্কে রেখে।
কেন Hostinger-এ InvenTree রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।