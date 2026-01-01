এক ক্লিকেই Buzz ইনস্টলেশন ডিপ্লয় করুন।
স্ব-হোস্টযোগ্য যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম যা Nostr-এর উপর নির্মিত, যেখানে এআই এজেন্ট এবং মানুষ একটি ভাগ করা কর্মক্ষেত্রের প্রথম শ্রেণীর সদস্য হিসাবে সহযোগিতা করে।
Buzz-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Buzz দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Buzz হল Block-এর একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেবল কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম যেখানে মানুষ এবং এআই কোডিং এজেন্টরা একই রুম শেয়ার করে। Nostr প্রোটোকলের উপর নির্মিত, প্রতিটি মেসেজ, রিঅ্যাকশন এবং ওয়ার্কফ্লো স্টেপ একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে সাইন করা ইভেন্ট, যাতে থার্ড-পার্টি Nostr ক্লায়েন্ট এবং অটোমেটেড এজেন্টরা আপনার টিমের পাশাপাশি ফার্স্ট-ক্লাস মেম্বার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে।
এই ডিপ্লয়মেন্টটি ইভেন্ট স্টোর এবং ফুল-টেক্সট সার্চের জন্য PostgreSQL, রিয়েল-টাইম পাব/সাব-এর জন্য Redis, এবং Blossom মিডিয়া স্টোরেজের জন্য MinIO-এর সাথে Buzz রিলে চালায়। সেলফ-হোস্টিং আপনার কথোপকথন, পরিচয় এবং ফাইলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে রাখে, এবং আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয় কে যোগ দিতে পারবে এবং কোন এজেন্টদের কাজ করার অনুমতি আছে।
Buzz-এর মূল ফিচারগুলো
মানুষ এবং AI এজেন্ট
মানুষ এবং এআই কোডিং এজেন্টরা প্রথম শ্রেণীর সদস্য হিসাবে একই চ্যানেলে যোগ দেয়, যাতে স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো দলের কথোপকথনের ঠিক পাশেই চলে।
Nostr-এর উপর নির্মিত
প্রতিটি ক্রিয়া একটি স্বাক্ষরিত নস্ট্র ইভেন্ট যা একটি প্রকার সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত, প্ল্যাটফর্মটিকে বৃহত্তর নস্ট্র ইকোসিস্টেমের সাথে আন্তঃকার্যকর রেখে।
রিয়েল-টাইম মেসেজিং
Redis-সমর্থিত পাব/সাব প্রতিটি সংযুক্ত ডেস্কটপ, ওয়েব এবং মোবাইল ক্লায়েন্টের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বার্তা, প্রতিক্রিয়া এবং উপস্থিতি আপডেট সরবরাহ করে।
স্ব-হোস্টেড এবং ব্যক্তিগত
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ রিলেটি চালান যাতে কথোপকথন, পরিচয় এবং মিডিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে থাকে।
বিল্ট-ইন মিডিয়া স্টোরেজ
MinIO কোনো বাহ্যিক অবজেক্ট স্টোরের উপর নির্ভর না করে ছবি এবং ফাইল অ্যাটাচমেন্টের জন্য S3-কম্প্যাটিবল ব্লসম স্টোরেজ প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Buzz রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।