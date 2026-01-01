এক ক্লিকে AiToEarn স্থাপন করুন।
এক-ব্যক্তি কোম্পানি, নির্মাতা এবং ব্র্যান্ডগুলির জন্য ১২+ সামাজিক প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করার জন্য ওপেন-সোর্স এআই কন্টেন্ট মার্কেটিং এজেন্ট।
AiToEarn-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AiToEarn দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AiToEarn হল একটি ওপেন-সোর্স এআই কন্টেন্ট মার্কেটিং এজেন্ট যা নির্মাতা, একক ব্যক্তি সংস্থা এবং ব্র্যান্ডগুলিকে একটি একক ইন্টারফেস থেকে Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest, এবং LinkedIn জুড়ে কন্টেন্ট তৈরি, সময়সূচী নির্ধারণ এবং বিতরণ করতে সাহায্য করে।
আপনার নিজের VPS-এ AiToEarn স্ব-হোস্ট করা অ্যাকাউন্ট টোকেন, তৈরি করা মিডিয়া এবং প্রকাশনার বিশ্লেষণ আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, সিট-ভিত্তিক SaaS ফি সরিয়ে দেয় এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে ডেভেলপার হিসাবে নিবন্ধন না করেই আপনাকে আপনার নিজস্ব এআই প্রদানকারী এবং OAuth-এর জন্য রিলে শংসাপত্রগুলিকে একত্রিত করতে দেয়।
AiToEarn-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম পাবলিশিং
Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X, এবং LinkedIn সহ ১২+ নেটওয়ার্কে ভিডিও, নিবন্ধ এবং পোস্ট প্রকাশ করুন একটি শেয়ার করা ওয়ার্কফ্লো থেকে।
এআই কন্টেন্ট জেনারেশন
বিল্ট-ইন এআই এজেন্ট কপি তৈরি করে, ড্রাফ্ট প্রসারিত বা পুনরায় লেখে এবং প্রতিটি টার্গেট প্ল্যাটফর্মের জন্য তৈরি ছবি ও ছোট ভিডিও তৈরি করে।
OAuth রিলে-এর মাধ্যমে
প্রতিটি সমর্থিত প্ল্যাটফর্মকে একটি একক API কী দিয়ে AiToEarn রিলে পরিষেবার মাধ্যমে সংযুক্ত করুন — প্রতি-প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপার অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই।
MCP & এজেন্ট প্রস্তুত
নেটিভ এমসিপি প্রোটোকল সমর্থন আপনাকে ক্লাউড, কার্সার এবং অন্যান্য এজেন্ট রানটাইম থেকে AiToEarn চালাতে দেয় একই API-এর মাধ্যমে যা ওয়েব UI ব্যবহার করে।
স্ব-হোস্টেড স্টোরেজ
একটি এমবেডেড S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোর, MongoDB রেপ্লিকা সেট, এবং রেডিস ক্যাশে অন্তর্ভুক্ত, যাতে সমস্ত মিডিয়া, অ্যাকাউন্ট এবং কিউ আপনার VPS-এ থাকে।
কেন Hostinger-এ AiToEarn রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।