70% oranına varan indirimle
n8n VPS hosting
Kendi sunucunuzda barındırılan n8n. Kod yazmadan YZ iş akışları.
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 254,99 /ay
30 gün para iade garantili
Kendi sunucunuzda barındırılan n8n dahil VPS planınızı seçin.
KVM 1
₺ 481,99%61 İNDİRİM
₺ 185,99 /ay
₺330,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 619,99%59 İNDİRİM
₺ 254,99 /ay
₺481,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.100,99%69 İNDİRİM
₺ 343,99 /ay
₺894,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.270,99%70 İNDİRİM
₺ 687,99 /ay
₺1.788,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
İş akışlarını bağlayın. Verileri entegre edin
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir iş akışı otomasyon aracı olan n8n, tüm uygulama ve verilerinizi kodlama gerektirmeyen, özelleştirilebilir tek bir platformda birleştirmenizi sağlar. Basit ve birleşik bir kontrol paneli üzerinden iş akışları tasarlayın ve verileri işleyin.n8n VPS hosting ile tam kontrol, güçlü güvenlik ve topluluk tarafından oluşturulan düğümlere erişim elde edersiniz. Sınırsız iş akışı ve yürütmenin keyfini çıkarın.
Kodsuz otomasyon
Otomasyon iş akışlarınızı güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir VPS üzerinde yönetin. Görevleri, veri işlemlerini ve entegrasyonları kolayca otomatikleştirin.
İhtiyaç duyduğunuzda, ihtiyacınız olan kaynaklarProjenizin ihtiyaç duyduğu her an daha fazla iş akışı, RAM, CPU veya depolama alanı ekleyin.
%99,9 çalışma süresi. Garantili.%99,9 kesintisiz çalışma garantisiyle güvenilir ve sürekli otomasyonun keyfini çıkarın.
Kurulumu kolay. Yönetimi kolayn8n’i tek tıklamayla, ister kuyruk modu açık ister kapalı olarak kurun, ardından kolay kullanımlı kontrol paneliyle otomasyonlarınızı oluşturmaya hemen başlayın.
Kodee'ye Sor
Kodee, yapay zeka destekli asistanınız, artık Model Context Protocol (MCP) ile geliştirildi.Sunucunuzu yapılandırmaktan uzun vadeli yönetimine kadar, Kodee komutları çalıştırmaya veya VPS ile ilgili her türlü sorunuza cevap vermeye hazır. Sadece sohbet edin, yardım alın.
Güvenebileceğiniz VPS hosting
Yerel dağıtım. Küresel erişim
Hedef kitlenize daha yakın bir sunucu konumu seçin ve yükleme hızlarını artırın. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
n8n VPS hosting SSS
n8n sanal özel sunucu hosting hizmetleri hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını alın.