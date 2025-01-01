n8n, tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi tek bir kolay kullanımlı ve tamamen özelleştirilebilir platformda birleştirmenize olanak tanıyan, açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon aracıdır. Üstelik bunu yapmak için tek bir satır bile kod yazmanız gerekmez.

n8n VPS hosting ile n8n’i kendi sunucunuzda barındırabilir ve yalnızca VPS’iniz için ödeme yaparsınız. Sınırsız iş akışı, sınırsız yürütme ve topluluk tarafından oluşturulan düğümlere erişim elde edersiniz. Üstelik tüm bu avantajlardan yararlanırken kurulumunuz tamamen güvenli kalır ve kolayca ölçeklenebilir hale gelir.