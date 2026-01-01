O Fleetbase é uma plataforma de gestão de logística e transporte de código aberto que transforma uma única implementação num backend de operações completo — gestão de encomendas, despacho de motoristas, planeamento de rotas, rastreamento de veículos em tempo real e notificações de clientes. A sua arquitetura modular, construída em torno de extensões instaláveis como Fleet-Ops, Storefront e Pallet, permite que as equipas executem fluxos de trabalho de entrega, sob demanda, armazenamento e serviços de campo numa única camada partilhada de identidade, permissão e API.

Alojando o Fleetbase no seu próprio VPS, mantém os endereços dos clientes, localizações dos motoristas e histórico de encomendas dentro da infraestrutura que controla, evita preços por lugar à medida que as frotas crescem e dá aos programadores acesso direto à REST API, eventos de socket e webhooks necessários para construir aplicações personalizadas para motoristas ou clientes.