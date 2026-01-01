Implemente o Fleetbase em uma instalação com um clique.
Plataforma de logística de código aberto para operações de frota, envio, roteamento e gerenciamento de entrega de última milha.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fleetbase
O Fleetbase é uma plataforma de gestão de logística e transporte de código aberto que transforma uma única implementação num backend de operações completo — gestão de encomendas, despacho de motoristas, planeamento de rotas, rastreamento de veículos em tempo real e notificações de clientes. A sua arquitetura modular, construída em torno de extensões instaláveis como Fleet-Ops, Storefront e Pallet, permite que as equipas executem fluxos de trabalho de entrega, sob demanda, armazenamento e serviços de campo numa única camada partilhada de identidade, permissão e API.
Alojando o Fleetbase no seu próprio VPS, mantém os endereços dos clientes, localizações dos motoristas e histórico de encomendas dentro da infraestrutura que controla, evita preços por lugar à medida que as frotas crescem e dá aos programadores acesso direto à REST API, eventos de socket e webhooks necessários para construir aplicações personalizadas para motoristas ou clientes.
Principais características de Fleetbase
Console de operações de frota
Gerencie pedidos, motoristas, veículos, áreas de serviço e tarifas a partir de um único painel construído para equipes de despacho.
Tracking de veículos ao vivo
Acompanhe condutores e veículos num mapa em tempo real com atualizações de posição via socket e histórico de atividade completo.
Planejamento de rota
Planeie rotas de paradas múltiplas e estime os tempos de entrega usando dados de distância e duração alimentados por OSRM.
Registro de extensão
Instale extensões como Fleet-Ops, Storefront e Pallet para adicionar recursos de distribuição, comércio e armazenamento.
API focada no programador
Construa drivers personalizados e aplicativos do cliente contra uma API REST documentada com webhooks e eventos de socket em tempo real.
Por que executar Fleetbase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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