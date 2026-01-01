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Plataforma de logística de código aberto para operações de frota, envio, roteamento e gerenciamento de entrega de última milha.

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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Fleetbase

O Fleetbase é uma plataforma de gestão de logística e transporte de código aberto que transforma uma única implementação num backend de operações completo — gestão de encomendas, despacho de motoristas, planeamento de rotas, rastreamento de veículos em tempo real e notificações de clientes. A sua arquitetura modular, construída em torno de extensões instaláveis como Fleet-Ops, Storefront e Pallet, permite que as equipas executem fluxos de trabalho de entrega, sob demanda, armazenamento e serviços de campo numa única camada partilhada de identidade, permissão e API.

Alojando o Fleetbase no seu próprio VPS, mantém os endereços dos clientes, localizações dos motoristas e histórico de encomendas dentro da infraestrutura que controla, evita preços por lugar à medida que as frotas crescem e dá aos programadores acesso direto à REST API, eventos de socket e webhooks necessários para construir aplicações personalizadas para motoristas ou clientes.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Fleetbase

Console de operações de frota

Gerencie pedidos, motoristas, veículos, áreas de serviço e tarifas a partir de um único painel construído para equipes de despacho.

Tracking de veículos ao vivo

Acompanhe condutores e veículos num mapa em tempo real com atualizações de posição via socket e histórico de atividade completo.

Planejamento de rota

Planeie rotas de paradas múltiplas e estime os tempos de entrega usando dados de distância e duração alimentados por OSRM.

Registro de extensão

Instale extensões como Fleet-Ops, Storefront e Pallet para adicionar recursos de distribuição, comércio e armazenamento.

API focada no programador

Construa drivers personalizados e aplicativos do cliente contra uma API REST documentada com webhooks e eventos de socket em tempo real.

Por que executar Fleetbase na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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