Hva er cPanel Hosting?

En cPanel-hostingtjeneste er egentlig et Linux-webhotell med cPanel installert. Den er pålitelig, enkel å bruke og inneholder alt du trenger for å administrere nettsiden din. Det brukervennlige grensesnittet og det store utvalget av funksjoner for håndtering av nettstedsfiler, MySQL, datasporing, statistikk og andre avanserte aspekter gjør cPanel til et av de mest populære kontrollpanelene i verden.