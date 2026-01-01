نشر Lago بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة القائمة على الاستخدام لشركات SaaS، التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Lago
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Lago
لاغو هي منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة مصممة لشركات SaaS والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية التي تحتاج إلى تسعير مرن يعتمد على الاستخدام. توفر استيعاب الأحداث في الوقت الفعلي، وإدارة الاشتراكات، وإنشاء الفواتير، وواجهة برمجة تطبيقات (API) موجهة للمطورين أولاً لدعم نماذج التسعير المعقدة — بدءًا من خطط لكل مقعد وصولاً إلى المستويات المتدرجة والحزم والنسب المئوية.
استضافة لاغو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل حدث عميل وفاتورة وقاعدة تسعير تحت سيطرتك المباشرة، ويزيل رسوم المعاملات التي تفرضها أدوات الفوترة المستضافة، ويتيح لك تخصيص عمليات التكامل والاحتفاظ بالبيانات لتلبية متطلبات الامتثال والمنتج الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Lago
الفوترة القائمة على الاستخدام
احتسب الرسوم بناءً على استدعاء واجهة برمجة التطبيقات، أو المقعد، أو الجيجابايت، أو أي مقياس، دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للفوترة من الصفر.
القياس في الوقت الفعلي
استوعب أحداث العملاء فور حدوثها واعرض بيانات الاستخدام الدقيقة للفواتير ولوحات المعلومات.
نماذج تسعير مرنة
اجمع بين المستويات الثابتة، المتدرجة، الحزم، والنسب المئوية ضمن خطة واحدة لنمذجة أي استراتيجية تسعير.
إنشاء الفواتير
إنشاء وتصدير فواتير PDF تلقائيًا بناءً على فترات الاشتراك والاستخدام المقاس.
API مُصممة للمطورين أولاً
ادمج الفواتير في منتجك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وخطافات الويب بدلاً من واجهات المستخدم المستضافة.
لماذا تشغّل Lago على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."