لاغو هي منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة مصممة لشركات SaaS والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية التي تحتاج إلى تسعير مرن يعتمد على الاستخدام. توفر استيعاب الأحداث في الوقت الفعلي، وإدارة الاشتراكات، وإنشاء الفواتير، وواجهة برمجة تطبيقات (API) موجهة للمطورين أولاً لدعم نماذج التسعير المعقدة — بدءًا من خطط لكل مقعد وصولاً إلى المستويات المتدرجة والحزم والنسب المئوية.

استضافة لاغو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل حدث عميل وفاتورة وقاعدة تسعير تحت سيطرتك المباشرة، ويزيل رسوم المعاملات التي تفرضها أدوات الفوترة المستضافة، ويتيح لك تخصيص عمليات التكامل والاحتفاظ بالبيانات لتلبية متطلبات الامتثال والمنتج الخاصة بك.