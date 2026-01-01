InvenTree هي منصة لإدارة المخزون وقطع الغيار قائمة على الويب، ومصممة لفرق الهندسة والتصنيع. إنها تحل محل التتبع القائم على جداول البيانات والأدوات المنفصلة بنظام موحد يدير مستويات المخزون، وكتالوجات قطع الغيار، وقوائم المواد، ومعلومات الموردين، وأوامر الشراء، وأوامر البيع في مكان واحد. بُنيت بواجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبنية إضافات قابلة للتوسيع، وهي تتناسب مع سير العمل الهندسي الحالي بدلاً من إجبار الفرق على التكيف معها.

استضافة InvenTree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قاعدة بيانات قطع الغيار الخاصة بك، وأسعار الموردين، وقوائم المواد (BOMs) للإنتاج على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم بشكل خاص لمشاريع الأجهزة والمصنعين الذين يتعاملون مع بيانات مصادر المكونات على أنها ملكية خاصة.