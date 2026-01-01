نشر InvenTree بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة المخزون وقطع الغيار مفتوح المصدر لتتبع المخزون وقوائم المواد ومعلومات الموردين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ InvenTree
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام InvenTree
InvenTree هي منصة لإدارة المخزون وقطع الغيار قائمة على الويب، ومصممة لفرق الهندسة والتصنيع. إنها تحل محل التتبع القائم على جداول البيانات والأدوات المنفصلة بنظام موحد يدير مستويات المخزون، وكتالوجات قطع الغيار، وقوائم المواد، ومعلومات الموردين، وأوامر الشراء، وأوامر البيع في مكان واحد. بُنيت بواجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبنية إضافات قابلة للتوسيع، وهي تتناسب مع سير العمل الهندسي الحالي بدلاً من إجبار الفرق على التكيف معها.
استضافة InvenTree ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قاعدة بيانات قطع الغيار الخاصة بك، وأسعار الموردين، وقوائم المواد (BOMs) للإنتاج على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم بشكل خاص لمشاريع الأجهزة والمصنعين الذين يتعاملون مع بيانات مصادر المكونات على أنها ملكية خاصة.
الميزات الرئيسية لـ InvenTree
قائمة المواد
تحديد قوائم المواد متعددة المستويات (BOMs) للتجميعات المعقدة، مع التخصيص التلقائي للمخزون وحسابات النقص لتخطيط عمليات الإنتاج بدقة.
تتبع المخزون
تتبع كميات المخزون عبر مواقع تخزين متعددة، مع سجل حركة كامل وتنبيهات انخفاض المخزون لكل جزء.
إدارة الموردين
أرفق روابط الموردين والمصنعين لكل جزء، بما في ذلك مستويات التسعير، والمهل الزمنية، والحد الأدنى للطلبات لمقارنة المشتريات المباشرة.
أوامر الشراء
إنشاء وتتبع أوامر الشراء من الإنشاء حتى التسليم، مع تحديثات المخزون التلقائية عند استلام الشحنات الواردة.
REST API ومكونات إضافية
تربط واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة ونظام مكونات إضافية InvenTree بماسحات الباركود وطابعات الملصقات وأنظمة ERP وسير عمل الأتمتة المخصصة.
طلبات المبيعات
إدارة طلبات العملاء وتخصيص المخزون للتلبية، مع الحفاظ على تزامن المبيعات والمخزون دون الحاجة إلى أداة منفصلة لإدارة الطلبات.
لماذا تشغّل InvenTree على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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