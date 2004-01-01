金融アプリのテンプレート
Hostingerのテンプレートに関するよくある質問
アプリテンプレートとは何ですか？
アプリテンプレートは、独自のツールやサービスをすばやく作成するための、あらかじめ用意されたアプリケーションです。Hostinger Horizonsのアプリテンプレートには、基本となる構成、機能、デザインが最初から用意されており、AIとチャットしながら自由にカスタマイズできるため、コーディングは必要ありません。ダッシュボード、社内ツール、予約システム、金融アプリ、生産性向上ツール、そのほかのWebアプリケーションを作る際の出発点として活用できます。
アプリテンプレートを使用するにはコーディングの知識が必要ですか？
Webアプリを構築するのにコーディング経験は必要ありません。Hostinger AI BuilderのようなノーコードAIツールを使えば、アイデアを自分の言葉で記述し、すぐに使えるWebアプリを生成できます。
あらかじめ用意されたAI Builderテンプレートは、インスピレーションとアプリの出発点の両方として機能します。AIに完全に機能するアプリを作成するよう促すだけで、簡単にカスタマイズできます。
コードを1行も書く必要はありません。詳細は、Webアプリの作り方に関するガイドをご覧ください。
テンプレートを使ってどのような種類のアプリを作成できますか？
現時点でご利用いただけるのは、Webアプリ向けテンプレートのみです。社内ツール、ダッシュボード、業務アプリ、予約システム、SaaS製品、インタラクティブなアプリなど、幅広いWebアプリを作成できます。
あらかじめ設計されたテンプレートは、金融ツール、フィットネストラッカー、時間管理アプリをはじめ、さまざまなビジネス用途や個人用途に対応しています。テンプレートライブラリには、新しいデザインが継続的に追加されています。
アプリテンプレートはカスタマイズできますか？
Hostinger AI Builderテンプレートは、ニーズに合わせてカスタマイズできる既製の構造を提供します。AIにプロンプトを表示するだけで、デザインの変更、機能の調整、新機能の追加、要素の削除が可能です。これにより、ダッシュボード、内部ツール、予約システム、または別の種類のWebアプリの構築など、特定のユースケースに合わせてテンプレートを簡単にカスタマイズできます。
テキストやコードの編集のみが必要な場合は、メッセージクレジットを使用せずに直接編集できます。
メッセージクレジットが十分にあれば、Hostinger AI Builderを使用してアプリやサイトの新しいバージョンを生成したり、より高度な変更を加えたりすることもできます。AI Webアプリビルダーへのメッセージに、変更したい内容を記述するだけです。
Webアプリの検証、問題修正、公開の各ステップはどのように実行できますか？
公開する前に、Webアプリをプレビューおよび検証することで、すべての機能が期待どおりに動作することを確認できます。Hostinger Horizonsではサンドボックス環境でアプリをテストし、AIに調整を指示することで問題を迅速に修正可能。コーディングや手動でのデバッグは必要ありません。
問題がないことを確認したら、ワンクリックでWebアプリをネット上に公開できます。ホスティング機能が組み込まれているため、デプロイ設定を管理する必要はありません。
詳細については、Webアプリケーションテストガイド（英語版）をご覧ください。
テンプレートを使ってアプリを作るのにどのくらいかかりますか？
アプリテンプレートを使えば、必要なカスタマイズの度合いに応じて、数分から数時間で動作するアプリを作成して公開できます。
テンプレートを使ってアプリを作るにはいくらかかりますか？
付属のメッセージクレジットを使用して、テンプレートの編集を無料で開始できます。ただし、より多くのプロンプトにアクセスし、オンラインでアプリを起動するには、有料プランのいずれかを選択する必要があります。AI Builderプランは、月額1,099円から購入でき、多額の先行投資なしでアプリの開発と起動が可能です。
適切なテンプレートが見つからない場合はどうすればいいですか？
テンプレートライブラリでは、より多くの例やアイデアを提供できるよう、テンプレートを随時追加しています。ただし、作成できるWebアプリはライブラリ内のテンプレートだけではありません。
AIアプリビルダーを使えば、さまざまな種類のWebアプリを作成にできます。完成したアプリを生成したり、MVPをすばやく構築したりすることも可能です。使い方は既製のテンプレートを編集するのと同じくらい簡単で、プロンプトから始めて、AIとチャットしながらアプリを仕上げることができます。