金融アプリのテンプレート

Hostinger AI Builderテンプレートは、ニーズに合わせてカスタマイズできる既製の構造を提供します。AIにプロンプトを表示するだけで、デザインの変更、機能の調整、新機能の追加、要素の削除が可能です。これにより、ダッシュボード、内部ツール、予約システム、または別の種類のWebアプリの構築など、特定のユースケースに合わせてテンプレートを簡単にカスタマイズできます。

テキストやコードの編集のみが必要な場合は、メッセージクレジットを使用せずに直接編集できます。

メッセージクレジットが十分にあれば、Hostinger AI Builderを使用してアプリやサイトの新しいバージョンを生成したり、より高度な変更を加えたりすることもできます。AI Webアプリビルダーへのメッセージに、変更したい内容を記述するだけです。