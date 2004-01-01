教育アプリのテンプレート

教育アプリテンプレートは、クイズビルダーやフラッシュカードツールから語学学習アプリ、コースプラットフォームまで、新しいスキルの学習、練習、開発に役立つツールを構築するために設計された、あらかじめ構築されたWebアプリレイアウトです。AI Builderの組み込みAIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供し、サードパーティのアカウントや技術的なセットアップは必要ありません。独自の学習アプリや教育ツールを作成できます。