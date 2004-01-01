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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Real estate CRM

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Hostingerのテンプレートに関するよくある質問

CRMアプリのテンプレートは、顧客関係の管理、リードの追跡、営業活動の整理を支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。連絡先管理ツールや商談管理ツールから、クライアントポータル、営業ダッシュボードまで、さまざまなCRMツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されており、ビジネスニーズに合わせて自由にカスタマイズできるため、コーディングや技術的な設定なしで独自のCRMソリューションを作成できます。

CRMテンプレートを使えば、連絡先管理ツール、リード管理ツール、営業パイプライン、クライアントポータル、商談ダッシュボード、フォローアップリマインダーツールなどを作成できます。自社の顧客関係の管理はもちろん、クライアント向けにCRMソリューションを作成して提供する場合にも適しています。

プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。

CRMテンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。

はい。CRMツールは、顧客管理をシンプルに行いたいスモールビジネスやフリーランスから高い需要があります。独自のCRMを作成すれば、高額なプラットフォームは必要ありません。さらに、カスタムCRMを有料サービスとしてクライアントに提供し、ビジネスの新たな収益源にすることも可能です。

テンプレートになければAIで作成

Horizonsで創造しよう
対話型AIで、機能的なWebサイトやWebアプリをすばやく作成できます。

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まだまだたくさんのテンプレートをご用意しています。Hostingerのテンプレートライブラリをぜひご覧ください。
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