CRM app templates
Hostingerのテンプレートに関するよくある質問
CRMアプリのテンプレートとは？
CRMアプリのテンプレートは、顧客関係の管理、リードの追跡、営業活動の整理を支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。連絡先管理ツールや商談管理ツールから、クライアントポータル、営業ダッシュボードまで、さまざまなCRMツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されており、ビジネスニーズに合わせて自由にカスタマイズできるため、コーディングや技術的な設定なしで独自のCRMソリューションを作成できます。
テンプレートを使ってどのようなCRMアプリを作成できますか？
CRMテンプレートを使えば、連絡先管理ツール、リード管理ツール、営業パイプライン、クライアントポータル、商談ダッシュボード、フォローアップリマインダーツールなどを作成できます。自社の顧客関係の管理はもちろん、クライアント向けにCRMソリューションを作成して提供する場合にも適しています。
テンプレートを使ってCRMアプリを作成するには、プログラミング知識は必要ですか？
プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。
CRMテンプレートを使ったアプリ作成にかかる時間は？
CRMテンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。
作成したCRMアプリを収益化できますか？
はい。CRMツールは、顧客管理をシンプルに行いたいスモールビジネスやフリーランスから高い需要があります。独自のCRMを作成すれば、高額なプラットフォームは必要ありません。さらに、カスタムCRMを有料サービスとしてクライアントに提供し、ビジネスの新たな収益源にすることも可能です。