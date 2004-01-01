CRM app templates

CRMアプリのテンプレートは、顧客関係の管理、リードの追跡、営業活動の整理を支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。連絡先管理ツールや商談管理ツールから、クライアントポータル、営業ダッシュボードまで、さまざまなCRMツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されており、ビジネスニーズに合わせて自由にカスタマイズできるため、コーディングや技術的な設定なしで独自のCRMソリューションを作成できます。