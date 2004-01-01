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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

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Word calculator and auto-complete writer

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Hostingerのテンプレートに関するよくある質問

電卓とコンバーターアプリのテンプレートは、住宅ローン電卓やBMIツールから単位や温度のコンバーターまで、ユーザーの入力に基づいて計算、変換、見積もりを実行するツールを構築するために設計された、事前に構築されたWebアプリのレイアウトです。AI Builderの組み込みAIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供しており、サードパーティのアカウントや技術的なセットアップは不要で、独自の電卓とコンバーターツールを作成できます。

計算・変換アプリのテンプレートを使えば、住宅ローン計算ツール、BMI管理ツール、カロリー計算ツール、利益率計算ツール、見積もりツール、単位変換ツール、温度変換ツールなどを作成できます。個人利用だけでなく、Webサイトに便利なツールを埋め込んだり、クライアント向けに作成したりする場合にも活用できます。

プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。

計算・変換テンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。

はい。電卓とコンバータツールは、既存のウェブサイトでのエンゲージメントを高める最も効果的な方法の1つです。訪問者に、滞在時間の延長と再訪問の理由を与えます。Hostinger AI Builderを使用すると、サードパーティのソリューションにコストをかけることなく、独自の電卓ツールを構築して組み込むことができます。

テンプレートになければAIで作成

Horizonsで創造しよう
対話型AIで、機能的なWebサイトやWebアプリをすばやく作成できます。

多種多様なスタイルに対応

まだまだたくさんのテンプレートをご用意しています。Hostingerのテンプレートライブラリをぜひご覧ください。
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