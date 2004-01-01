Calculator and converter app templates

電卓とコンバーターアプリのテンプレートは、住宅ローン電卓やBMIツールから単位や温度のコンバーターまで、ユーザーの入力に基づいて計算、変換、見積もりを実行するツールを構築するために設計された、事前に構築されたWebアプリのレイアウトです。AI Builderの組み込みAIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供しており、サードパーティのアカウントや技術的なセットアップは不要で、独自の電卓とコンバーターツールを作成できます。