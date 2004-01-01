Generator app templates

＜p＞ジェネレータアプリテンプレートは、名前ジェネレータやバイオライターからアイデアツールやコンテンツクリエイターまで、ユーザー入力に基づいてコンテンツ、アイデア、または出力を生成するツールを構築するために設計された、事前に構築されたWebアプリレイアウトです。独自のジェネレータツールを作成するために、AI Builder内蔵AIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供します。