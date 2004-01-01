Generator app templates

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Hostingerのテンプレートに関するよくある質問

＜p＞ジェネレータアプリテンプレートは、名前ジェネレータやバイオライターからアイデアツールやコンテンツクリエイターまで、ユーザー入力に基づいてコンテンツ、アイデア、または出力を生成するツールを構築するために設計された、事前に構築されたWebアプリレイアウトです。独自のジェネレータツールを作成するために、AI Builder内蔵AIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供します。

ジェネレーターアプリのテンプレートを使えば、名前ジェネレーター、プロフィール文作成ツール、アイデア検証ツール、商品説明文ジェネレーター、カバーレター作成ツール、レシピ提案ツールなど、さまざまなアプリを作成できます。個人プロジェクトだけでなく、オーディエンスやクライアント向けにジェネレーターツールを提供する場合にも適しています。

プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。

ジェネレーターテンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。

はい。ジェネレーターツールは、特定のニーズに応える内容にしやすく、関心の高いユーザーを集めやすいため、収益化に適しています。アプリを公開した後は、アクセスを有料にする、Google AdSenseを連携する、既存のビジネスに組み込んで追加の収益源にするなどの方法で収益化できます。

テンプレートになければAIで作成

Horizonsで創造しよう
対話型AIで、機能的なWebサイトやWebアプリをすばやく作成できます。

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まだまだたくさんのテンプレートをご用意しています。Hostingerのテンプレートライブラリをぜひご覧ください。
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