フィットネスおよびスポーツアプリのテンプレートは、トレーニング、進捗状況の追跡、フィットネス目標の達成を支援するツールを構築するために設計された、あらかじめ構築されたWebアプリのレイアウトです。ワークアウトプランナーやアクティビティトラッカーから、コーチングツールや栄養ガイドまで、幅広いツールが用意されています。これらのテンプレートは、ニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能な基本構造を提供するため、コーディングや技術的な設定なしで、独自のフィットネスおよびスポーツツールを作成できます。