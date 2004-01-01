Marketing app templates

マーケティングアプリのテンプレートは、マーケティング活動の計画、作成、管理を支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。SNS投稿スケジューラーやコンテンツカレンダーから、UTM作成ツール、ブログ記事ジェネレーターまで、さまざまなマーケティングツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されているため、サードパーティのアカウントや技術的な設定なしで、Horizonsに搭載されたAIを活用しながらカスタマイズできます。