Marketing app templates
Hostingerのテンプレートに関するよくある質問
マーケティングアプリのテンプレートとは？
マーケティングアプリのテンプレートは、マーケティング活動の計画、作成、管理を支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。SNS投稿スケジューラーやコンテンツカレンダーから、UTM作成ツール、ブログ記事ジェネレーターまで、さまざまなマーケティングツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されているため、サードパーティのアカウントや技術的な設定なしで、Horizonsに搭載されたAIを活用しながらカスタマイズできます。
テンプレートを使ってどのようなマーケティングアプリを作成できますか？
マーケティングアプリのテンプレートを使えば、SNS投稿スケジューラー、コンテンツカレンダー、UTM作成ツール、ブログ記事ジェネレーター、広告コピー生成ツール、メールシーケンス作成ツールなどを作成できます。自身のマーケティング活動の管理はもちろん、クライアント向けにマーケティングツールを作成して提供する場合にも適しています。
テンプレートを使ってマーケティングアプリを作成するには、プログラミング知識は必要ですか？
プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。
マーケティングテンプレートを使ったアプリ作成にかかる時間は？
マーケティングアプリテンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。
作成したマーケティングアプリを収益化できますか？
はい。作成したマーケティングアプリは、クライアント向けの有料サービスとして提供することで収益化できます。業務効率化を図りたい企業やフリーランス向けに展開すれば、ビジネスの新たな収益源になります。また、自社のマーケティング活動に活用することで、高額なサードパーティツールへの支払いを抑えることもできます。