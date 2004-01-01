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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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Hostingerのテンプレートに関するよくある質問

マーケティングアプリのテンプレートは、マーケティング活動の計画、作成、管理を支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。SNS投稿スケジューラーやコンテンツカレンダーから、UTM作成ツール、ブログ記事ジェネレーターまで、さまざまなマーケティングツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されているため、サードパーティのアカウントや技術的な設定なしで、Horizonsに搭載されたAIを活用しながらカスタマイズできます。

マーケティングアプリのテンプレートを使えば、SNS投稿スケジューラー、コンテンツカレンダー、UTM作成ツール、ブログ記事ジェネレーター、広告コピー生成ツール、メールシーケンス作成ツールなどを作成できます。自身のマーケティング活動の管理はもちろん、クライアント向けにマーケティングツールを作成して提供する場合にも適しています。

プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。

マーケティングアプリテンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。

はい。作成したマーケティングアプリは、クライアント向けの有料サービスとして提供することで収益化できます。業務効率化を図りたい企業やフリーランス向けに展開すれば、ビジネスの新たな収益源になります。また、自社のマーケティング活動に活用することで、高額なサードパーティツールへの支払いを抑えることもできます。

テンプレートになければAIで作成

Horizonsで創造しよう
対話型AIで、機能的なWebサイトやWebアプリをすばやく作成できます。

多種多様なスタイルに対応

まだまだたくさんのテンプレートをご用意しています。Hostingerのテンプレートライブラリをぜひご覧ください。
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