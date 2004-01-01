生産性向上アプリのテンプレート
スケジュール管理やワークフローの改善に役立つアプリが必要な方や、ビジネス向けのプロジェクト管理ツールを構築したい方。カスタマイズ可能な生産性向上アプリのテンプレートから始めてみましょう。
生産性向上アプリのテンプレートに関するよくある質問
アプリテンプレートとは何ですか？
アプリテンプレートは、独自のツールやサービスをすばやく作成するための、あらかじめ用意されたアプリケーションです。Hostinger Horizonsのアプリテンプレートには、基本となる構成、機能、デザインが最初から用意されており、AIとチャットしながら自由にカスタマイズできるため、コーディングは必要ありません。ダッシュボード、社内ツール、予約システム、金融アプリ、生産性向上ツール、そのほかのWebアプリケーションを作る際の出発点として活用できます。
アプリテンプレートを使用するには、コーディングスキルが必要ですか？
Webアプリを構築するのにコーディング経験は必要ありません。Hostinger HorizonsのようなノーコードAIツールを使えば、自分の言葉でアイデアを説明するだけで、すぐに動作するWebアプリを生成できます。
事前構築されたHorizonsのテンプレートは、アイデアのヒントとしても、アプリ作成の出発点としても活用できます。AIに指示して自由にカスタマイズでき、コードを一行も書かずに完全に機能するアプリを作成できます。
詳細はWebアプリの作成方法を参照してください。
テンプレートを使ってどのような種類のアプリを作成できますか？
現在、Webアプリケーションテンプレートのみをご利用いただけます。社内ツール、ダッシュボード、ビジネスアプリ、予約システム、SaaS製品、インタラクティブアプリケーションなど、幅広いWebアプリを構築できます。
当社のデザイン済みテンプレートは、金融ツール、フィットネストラッカー、時間管理アプリなど、さまざまな目的や業界に対応しており、その他のビジネスソリューションや個人向けソリューションにも対応しています。新しいデザインを随時追加し、ライブラリを拡充しています。
アプリのテンプレートをカスタマイズできますか？
Hostinger Horizonsのテンプレートは、ニーズに合わせてカスタマイズできる既製の構造を提供します。AIに指示するだけで、デザインの変更、機能の調整、新機能の追加、要素の削除などが可能です。これにより、ダッシュボード、社内ツール、予約システム、その他のWebアプリなど、特定のユースケースに合わせてテンプレートを簡単にカスタマイズできます。
テキストやコードのみを編集する場合は、メッセージクレジットを使用せずに直接編集できます。
メッセージクレジットが十分にある場合は、Hostinger Horizonsを使用してアプリやサイトの新しいバージョンを生成したり、より高度な変更を加えたりすることもできます。AI Webアプリビルダーへのメッセージで、変更内容を説明するだけです。
Webアプリの検証、問題修正、公開の各ステップはどのように実行できますか？
公開する前に、Webアプリをプレビューおよび検証することで、すべての機能が期待どおりに動作することを確認できます。Hostinger Horizonsではサンドボックス環境でアプリをテストし、AIに調整を指示することで問題を迅速に修正可能。コーディングや手動でのデバッグは必要ありません。
問題がないことを確認したら、ワンクリックでWebアプリをネット上に公開できます。ホスティング機能が組み込まれているため、デプロイ設定を管理する必要はありません。
詳細については、Webアプリケーションテストガイド（英語版）をご覧ください。
テンプレートを使用してアプリを起動する場合、どれくらいの速さで起動できますか？
アプリテンプレートを使えば、必要なカスタマイズの度合いに応じて、数分から数時間で動作するアプリを作成して公開できます。
テンプレートを使ってアプリを開発するには、どれくらいの費用がかかりますか？
付属のメッセージクレジットを使えば、無料でテンプレートの編集を開始できます。ただし、より多くのプロンプトにアクセスしたり、アプリをオンラインで公開したりするには、有料プランのいずれかを選択する必要があります。Horizonsプランは月額¥ 1,099からとお手頃価格で、多額の初期投資なしでアプリを開発・公開できます。
適切なテンプレートが見つからない場合はどうすればいいですか？
テンプレートライブラリでは、より多くの例やアイデアを提供できるよう、テンプレートを随時追加しています。ただし、作成できるWebアプリはライブラリ内のテンプレートだけではありません。
AIアプリビルダーを使えば、さまざまな種類のWebアプリを作成にできます。完成したアプリを生成したり、MVPをすばやく構築したりすることも可能です。使い方は既製のテンプレートを編集するのと同じくらい簡単で、プロンプトから始めて、AIとチャットしながらアプリを仕上げることができます。