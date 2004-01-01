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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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AI fairytale generator

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AI hairstyle simulator

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AI image generator

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AI recipe builder

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AI stylist app

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AI Writer (children's story generator)

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Blog post generator (dark)

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Image enhancer (modern)

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Image enhancer (playful)

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Image upscaler

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Resume builder

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Slogan generator (modern)

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Slogan generator (playful)

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Social media post generator

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Hostingerのテンプレートに関するよくある質問

AIとクリエイティブアプリのテンプレートは、文章や画像の生成からデザイン、コンテンツの作成まで、クリエイティブなタスクを支援するツールを構築するために設計された事前構築済みのWebアプリレイアウトです。AI Builderの組み込みAIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供し、サードパーティのアカウントや技術的なセットアップを必要とせず、独自のAIアシスタント、クリエイティブツール、ジェネレーターを作成できます。

AIアプリとクリエイティブアプリのテンプレートを使えば、AIライティングアシスタント、画像生成ツール、デザインツール、コンテンツ作成ツールなどを作成できます。個人プロジェクトだけでなく、クライアントやオーディエンス向けにクリエイティブツールを作成・提供する場合にも適しています。

プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。

テンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。

はい。多くのクリエイターは、AI Builderテンプレートを使用して、クライアントに提供する、またはオーディエンス向けに公開するAI搭載ツールを構築しています。アプリが公開状態になると、アクセス課金を行ったり、サービスとして提供したり、既存のビジネスに組み込んだりすることができます。

テンプレートになければAIで作成

Horizonsで創造しよう
対話型AIで、機能的なWebサイトやWebアプリをすばやく作成できます。

多種多様なスタイルに対応

まだまだたくさんのテンプレートをご用意しています。Hostingerのテンプレートライブラリをぜひご覧ください。
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