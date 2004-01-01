AI and creative app templates
Hostingerのテンプレートに関するよくある質問
AIアプリとクリエイティブアプリのテンプレートとは？
AIとクリエイティブアプリのテンプレートは、文章や画像の生成からデザイン、コンテンツの作成まで、クリエイティブなタスクを支援するツールを構築するために設計された事前構築済みのWebアプリレイアウトです。AI Builderの組み込みAIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供し、サードパーティのアカウントや技術的なセットアップを必要とせず、独自のAIアシスタント、クリエイティブツール、ジェネレーターを作成できます。
テンプレートで作成できるAIアプリやクリエイティブアプリの種類は？
AIアプリとクリエイティブアプリのテンプレートを使えば、AIライティングアシスタント、画像生成ツール、デザインツール、コンテンツ作成ツールなどを作成できます。個人プロジェクトだけでなく、クライアントやオーディエンス向けにクリエイティブツールを作成・提供する場合にも適しています。
テンプレートを使ってアプリを作成するには、プログラミングの知識は必要ですか？
プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。
テンプレートを使ったアプリ作成にかかる時間は？
テンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。
作成したAIアプリやクリエイティブアプリを収益化できますか？
はい。多くのクリエイターは、AI Builderテンプレートを使用して、クライアントに提供する、またはオーディエンス向けに公開するAI搭載ツールを構築しています。アプリが公開状態になると、アクセス課金を行ったり、サービスとして提供したり、既存のビジネスに組み込んだりすることができます。