AI and creative app templates

AIとクリエイティブアプリのテンプレートは、文章や画像の生成からデザイン、コンテンツの作成まで、クリエイティブなタスクを支援するツールを構築するために設計された事前構築済みのWebアプリレイアウトです。AI Builderの組み込みAIによってカスタマイズおよび強化できる開始構造を提供し、サードパーティのアカウントや技術的なセットアップを必要とせず、独自のAIアシスタント、クリエイティブツール、ジェネレーターを作成できます。