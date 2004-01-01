Communication app templates

コミュニケーションアプリのテンプレートは、人とのつながり、共同作業、やり取りを支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。カスタマーサポートチャットやコミュニティフォーラムから、フィードバックツール、ヘルプデスクシステムまで、さまざまなコミュニケーションツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されており、目的に合わせて自由にカスタマイズできるため、コーディングや技術的な設定なしで独自のコミュニケーションツールを作成できます。