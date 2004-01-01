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Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
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Hostingerのテンプレートに関するよくある質問

コミュニケーションアプリのテンプレートは、人とのつながり、共同作業、やり取りを支援するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。カスタマーサポートチャットやコミュニティフォーラムから、フィードバックツール、ヘルプデスクシステムまで、さまざまなコミュニケーションツールを作成できます。ベースとなる構成が用意されており、目的に合わせて自由にカスタマイズできるため、コーディングや技術的な設定なしで独自のコミュニケーションツールを作成できます。

コミュニケーションアプリのテンプレートを使えば、カスタマーサポートチャット、コミュニティフォーラム、フィードバック収集ツール、ヘルプデスクシステム、告知ボードなどを作成できます。自社のコミュニケーション改善はもちろん、クライアント向けにコミュニケーションツールを作成して提供する場合にも適しています。

プログラミングの知識は必要ありません。Hostinger Horizonsでは、変更したい内容を説明するだけでテンプレートをカスタマイズできます。入力したプロンプトに応じて、AIがWebアプリを生成・更新します。

コミュニケーションアプリのテンプレートを使えば、動作するWebアプリを数分で作成でき、カスタマイズの内容に応じて数時間でさらに調整できます。テンプレートには初期構成が用意されており、AIが機能の生成や画面の調整をサポートします。

はい。コミュニケーションツールは、規模を問わず多くのビジネスに欠かせません。自社で活用すれば、高額なプラットフォームへの支払いを抑えられます。さらに、カスタムコミュニケーションアプリをクライアント向けの有料サービスとして提供し、ビジネスの新たな収益源にすることも可能です。

テンプレートになければAIで作成

Horizonsで創造しよう
対話型AIで、機能的なWebサイトやWebアプリをすばやく作成できます。

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まだまだたくさんのテンプレートをご用意しています。Hostingerのテンプレートライブラリをぜひご覧ください。
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